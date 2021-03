Me crié en un mundo en el cual un ser de otra especie era alguien como el Doctor Spock, que provenía del planeta Vulcano. O Súperman, que vivía entre nosotros pero venía de Krypton. O ET, que no sé de dónde venía pero claramente no era de acá (aunque aprendió a hablar inglés). En todo caso, un ser de otra especie era alguien dotado con cualidades inhumanas: capacidad de volar, telepatía, visión de rayos equis, fuerza descomunal. Ayer estaba en un parque, leyendo, y se me acercó una persona. Era un hombre mayor, pelirrojo. Las pecas de color naranja le cubrían la frente en una dispersión infantil, se derramaban en los antebrazos como si se hubiera salpicado con alguna sustancia festiva. Todo en él irradiaba una despreocupación grandiosa. Me preguntó qué leía, conversamos. Primero de esto, después de lo otro y al final, claro, del Covid. Entonces me lo dijo. Y entendí que, por primera vez en mi vida, estaba ante un ser de otra especie: un vacunado.

Según datos de la Universidad de Duke, Canadá adquirió un número de vacunas que multiplica por siete a su población; el Reino Unido y los EE.UU., por seis. La Unión Europea y Nueva Zelanda, por cuatro. Los países desarrollados acaparan el 99 por ciento de las dosis y, aunque es evidente que cualquier reingreso en cierta normalidad incluso económica no es posible si la mayor parte del planeta permanece expuesta al contagio, no les importa. No hace falta imaginación para ver el mundo que se viene: tours exclusivos para gente que ya recibió la vacuna, países exigiendo un pasaporte sanitario para atravesar sus fronteras. La supremacía del vacunado será ley, una palada más en la tumba de la igualdad. Los planes más optimistas indican que las personas de menos de sesenta años, sin enfermedades de base, que no integremos grupos esenciales y vivamos en países pobres como el mío, la Argentina, seremos vacunadas en junio de 2022. En África se estima que el plazo será más largo. De modo que ahí estaba yo, con ese sujeto de otra especie que hablaba amablemente, que parecía una buena persona. Me gustaría decir que me alegré por él, que me inundó una solidaridad muy específica por ese desconocido, que me sentí un buen miembro de la raza humana que ha depuesto su bote en el naufragio para que lo use alguien más frágil, con menos posibilidades de sobrevivir. Pero no. Sentí la profunda humillación del excluido –que tantos sienten todo el tiempo-, y una envidia radical. Cuando el hombre se iba, pensé: “Yo no era así”. Así de egoísta, así de malévola, así de envidiosa. Y me pregunté cuántos, y cuán profundos, serán los efectos colaterales de todo esto. De cuántas impensadas formas muchos nos habremos vuelto peores.