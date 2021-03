Luis Landero: "Todos los escritores hemos robado cosas en huertos ajenos para traerlas al nuestro"

Dice Emerson que cada cual ha de aceptarse a sí mismo tal como es, y aceptarse además con orgullo y contento. Que a todos nos ha tocado en suerte un terrenito en el que laborar. Que es seguro que habrá alrededor terrenos más grandes y fértiles, donde crecen lechugas mejores que las nuestras, pero que nosotros tenemos que cultivar lo nuestro, el huerto que nos tocó en suerte, sin envidiar lo ajeno, conformes y alegres con nuestras lechugas, por pequeñas y pálidas que sean.

La idea viene a ser esa, aunque Emerson nunca hablara de lechugas ni de huertos. Landero afirma que todos tenemos nuestros lugar en el mundo y que más tarde o más temprano terminamos por encontrarlo.

“El huerto de Emerson” es un paseo por la memoria, un paseo por los recuerdos. Cuando los escribimos, alteramos esos recuerdos, por eso, la creación literaria, en definitiva, no es más que una alteración de la memoria.

La infancia, para Landero, es el Paraíso en la Tierra. Declara que tiene algo parecido al síndrome de Peter Pan, se niega a dejar de ser un niños. Nuestra memoria nos hace creer que cualquier tiempo pasado fue mejor.

El escritor es muy crítico con aquellos que demonizan lo que se conoció como el “espíritu del 78”. Reivindica lo que se vivió en la Transición y la lucha que apoyaron muchos para que este país cambiara.

Cuenta que lo realmente importante es tener un oficio, que ser escritor no es un oficio, sin embargo, reconoce que es un arte el saber nombrar las cosas. No concibe escribr de una forma aséptica, entiende que no es posible escribir sin emocionarse. No puede entender su vida sin la escritura.