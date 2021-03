La basura que nos define

Nos han echado. Una vez más. Es lo que tiene ir a cotillear a un espacio público sin pedir permiso. Así que nos damos un paseo por la instalación y salimos a la puerta a grabar nuestras impresiones sobre lo vacíos que están los contenedores de ese punto limpio. Pocos muebles, poca ropa, pocos plásticos, bastantes aparatos eléctricos. O nos cuesta desprendernos de las cosas (como Juanjo de su vieja impresora-fotocopiadora-fax) o no las estamos echando donde deberíamos.

En la Planta de biometanización y compostaje de Pinto despejamos algunas incógnitas. Álvaro Alguacil es el director, “no es el sitio más agradable del mundo, pero yo vengo muy contento a trabajar aquí”. Y ¿qué dice la basura de nosotros? “Nada bueno. Nosotros existimos porque la gente no hace bien los deberes”. Todavía se nos escapa algún envase de plástico, una caja de cartón, una botella de vidrio al cubo de la orgánica. Bueno, eso y algún neumático, alguna silla de jardín, alguna batería, una cabeza de toro disecada. “No os podéis ni imaginar las cosas que encontramos. Y algunas en tan buenas condiciones que no se entiende qué hacen en la basura”. Dinero no. Aunque corren rumores de que en alguna planta se han topado con bolsas llenas de billetes. Pero a Álvaro nunca le ha pasado.

Los camiones de los municipios del sur de Madrid llegan cada día a esta Planta y depositan su carga en un foso. Un “pulpo” coge una tonelada y la suelta en la cinta transportadora que recorre la nave. Primero se separan, manualmente, los elementos más pesados, los cartones, los plásticos y finalmente, a través de unos troqueles, se cuela la basura orgánica. Una vez separados los materiales se hacen balas de metal, plásticos, envases de pep, cartones. Y la orgánica se lleva a unos contenedores gigantescos donde se mezcla con agua y bacterias para que hagan “la digestión” y liberen metano con el que mueven un motor que genera energía eléctrica. Con los restos se hace abono. Lo que no se puede recuperar se lleva finalmente al vertedero donde se entierra a profundidades de hasta 40 metros y, cuando no se puede enterrar más, se cubre con una lona de plástico para evitar que se liberen gases tóxicos o que la lluvia se cuele y pueda filtrar elementos contaminantes.

Nadie quiere tener un vertedero cerca. Ni controlado como éste, ni mucho menos ilegal. Nos hemos acostumbrado a dejar por la noche la bolsa en el contenedor y que por la mañana haya desaparecido. No nos preguntamos nada más, ni nos preocupamos por los gestos que ayudarían a que esos lugares desaparecieran. Un consumo responsable, la correcta separación de la basura. “Con eso y con una inversión en tecnología nuestros desperdicios podrían tener una segunda oportunidad”. Una segunda vida. Y así cuando un arqueólogo del futuro hiciera una cata en un antiguo vertedero podría hacerse una idea un poco más amable de nuestra civilización.