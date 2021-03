Hacer una cosa o hacer otra es un dilema que se presenta constantemente. En su afán por cumplir con cierto destino, las decisiones incómodas y atribuladas andan siempre a tu acecho. No tener que tomarlas haría del mundo un lugar perfecto, claro. Pero ese es un sueño para tontos. No va a pasar. El mundo es como es, y hay que asumir sus incomodidades. En casi todos los momentos del día nuestros actos son sencillos: vestir una camisa y no otra, preparar esta comida y no aquella, cruzar en rojo y no en verde, no encender la luz para ir al baño por la noche, etc. Las miles de micro-decisiones racionales que caben en una jornada normal conforman una especie de dictadura bastante llevadera. Pero yo hablo de las decisiones complejas, las que, en última instancia, te retan a demostrar si eres buena o mala persona, hasta dónde estás dispuesta a llegar. Por ejemplo: cuando a las infantas le ofrecieron vacunarse en Abu Dhabi, y accedieron, seguramente se miraron entre ellas, y se dijeron: «A tomar por culo, adelante. Nosotras no somos como los demás». Lo que hicieron fue más que un mero acto, libre y consciente: exteriorizaron la qué clase de personas que son.