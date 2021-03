¿Somos todos unos mentirosos?

La experta en detección de mentiras Pamela Meyer cuenta en su libro “LIESPOTTING”, que en un día cualquiera nos mienten entre 10 y 200 veces. Parece que la mentira es constante, que está presente en todos los ámbitos de la vida y cada vez resulta más difícil encontrar a una persona completamente honesta.

Parece también una evidencia que la proliferación de plataformas como Zoom que la pandemia ha provocado, ha disparado el ámbito de la mentira.

¿Crees que sabes mentir bien? ¿Sabes detectar cuando una persona te está mintiendo? Manuel Burque ha salido de nuevo a las calles para hacer estas preguntas.

La primera persona preguntada es una joven estudiante a la que Burque miente ofreciendo un viaje a Cancún si responde las preguntas. La chica le cree y le confiesa que es muy crédula. Nos dice abiertamente que, para librarse de los trabajos durante la pandemia, ha mentido a sus padres asegurando que tiene que aislarse porque ha estado con una persona que ha dado positivo. Además, nos confirma que pone a veces el Zoom en “modo avión” para que figure que no tiene conexión y así librarse de algún amigo. Está claro que ella es una mentirosa profesional.

Cristian Salomoni, experto en comunicación no verbal y detección de mentiras y Director del Instituto Internacional de Análisis de la Conducta, comenta que “la mayoría de las mentiras no son graves y son como el lubricante de la Sociedad. Hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que apuntan a que no podríamos vivir en una sociedad sin ningún tipo de mentiras. Muchas veces decimos que estamos bien para no vomitar todos nuestros problemas”.

Hay mentiras piadosas y en el otro extremo están los mentirosos patológicos que es cuando la persona se monta una vida paralela y termina constituyendo su realidad.

¿Qué gestos delatan a un mentiroso? La detección de mentiras es todo un reto cuando no conocemos a la persona. Habitualmente sabemos cuándo un hijo o nuestra pareja nos miente porque le conocemos y sabemos las pautas de comportamiento que tiene.

Con la pandemia sí ha aumentado la “mentira virtual”. La tecnología y las plataformas virtuales no permiten la relación y presencia física y hace que sea más fácil mentir. La comunicación no verbal, la vergüenza, el rubor, el nerviosismo, las posturas y gestos dan pistas que delatan la mentira.