Óscar Husillos: "Este oro es una alegría pero no sirve para enterrar lo que ocurrió en Birmingham 2018"

El recién proclamado campeón de Europa en los 400 metros, Óscar Husillos, charló en el último tramo de Carrusel Deportivo con Yago de Vega para contar cuáles son sus sensaciones después de conseguir un logro que le habían quitado en el Mundial de Birmingham en 2018.

Una carrera que se pudo escuchar en el primer tramo de Carrusel Deportivo y que Óscar Husillos pudo comprobarlo en directo viviendo cómo lo narró el Profe López en la antena de la Cadena SER durante la tarde de ayer. Algo emocionado quiso destacar "la alegría que me dais", después de oír su hazaña en vivo.

Todo el equipo español lo recibió en el autobús como merece un héroe como él: "Subí las escaleras del autobús y empezaron a gritar y a aplaudir". Este oro europeo, sin embargo, no le hace olvidar lo que ocurrió en Birmingham hace tres años. Los jueces descalificaron a Husillos después de conseguir un oro como esta pasada tarde en lo que fue una decisión muy polémica. Este metal conseguido en Polonia no le hace olvidar esa injusticia: "¿Sirve para quitarte la espina? No, no. Ese agujero, no sé si costará taparlo mucho tiempo, porque esto es un Campeonato de Europa eso era un Campeonato del Mundo con un récord de Europa y récord de campeonato y eso va a haber que echar muchas palas de arena para enterrarlo", alegó.

También confesó Husillos que sus pensamientos se fueron a ese dramático momento tras pasar la línea de meta esta pasada tarde: "En el momento que he cruzado la línea de meta ha sido cuando recordé lo que pasó hace tres años".

Un logro increíble de Husillos solo 'manchado' por la situación sanitaria que se está viviendo, de ahí que el "largo" himno lo tuviese que vivir con mascarilla: ""Es el momento que nos toca vivir ahora mismo. Ojalá de aquí a un año podamos tener fotos sin mascarilla", sentenció en el último tramo de Carrusel Deportivo.