Leo Messi acude a votar en las elecciones a la presidencia del Barcelona

Lionel Messi ha acudido este sábado por la mañana al Camp Nou para votar en las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, a las cuales se presentan Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font.

‼️🗳️ Lionel Messi ya votó en las #EleccionesFCB



⁉️🤔 ¿Por quién habrá votado el capitán del @FCBarcelona?pic.twitter.com/bP0odbB3ZW — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 7, 2021

Cabe destacar este gesto del argentino cuando su futuro como profesional es sin duda uno de los temas de mayor importancia en el devenir del club catalán. Desde lo que pasó el pasado verano con el burofax que mandó, nadie es capaz de asegurar que Messi se vaya a quedar en el club, aunque hay quien interpreta algunos de sus últimos gestos, como el de este domingo, como buena señal de cara a continuar.

No obstante, Manu Carreño ya dejó claro en 'El Larguero' el pasado martes que Messi no tomará decisión alguna hasta que no acabe la temporada. Independientemente de quien sea el que gane las elecciones, Messi no decidirá ni comunicará su decisión hasta conocer bien cómo será el proyecto deportivo del Barcelona de cara a las próximas temporadas.