Robbie Fowler le enseña la puerta de salida a Salah: "El Liverpool no echó de menos a Coutinho, ¿no?"

El futuro de Mohamed Salah en el Liverpool es ahora mismo incierto. El jugador egipcio ha sido sin duda el jugador franquicia del equipo 'Red' en los últimos años, pero si bien entre 2017 y 2019 estuvo a un gran nivel, en el último año y medio no ha rendido a la misma altura y las críticas han llegado.

Unas críticas que se han hecho más duras cuando Salah no ha dejado claro su deseo de continuar vistiendo la camiseta del Liverpool. Robbie Fowler, leyenda del equipo, ha dejado claro su parecer en esta situación.

"No me cae mal Salah, adoro a Salah. Pero creo que los fichajes dependen de la voluntad del futbolista, así que la pelota está en su tejado. Si quiere irse, debe irse. Si un futbolista quiere irse, hay que aceptar lo que hay. Soy un firme defensor de que si hay alguien infeliz que se quiere ir, debe irse", comentó Robbie Fowler.

La comparación con Coutinho fue muy contundente. "No quiere a alguien que no quiera estar en el club. Esa fue su actitud cuando sucedió lo de Coutinho, que pidió irse. Así que si Salah no es feliz, por lo que sea, entonces hay que traspasarlo y utilizar ese dinero para hacer cambios en el equipo. Soy fan de Salah, ¿quién no lo es? Pero el Liverpool no echó mucho de menos a Coutinho, ¿no?", sentenció.