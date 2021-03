Koke: "Sois vosotros quienes decís que LaLiga está acabada"

El Atlético de Madrid ha visto cómo dos puntos vitales en la carrera por el título de Liga se escapaban en los instantes finales del derbi ante el Real Madrid de este domingo. Con ese lamento ha acudido el capitán rojiblanco, Koke Resurrección, al micrófono del post-partido, en el que ha avisado de que sus inmediatos perseguidores por el liderato aún tienen mucho que decir: "Vosotros decís si LaLiga está acabada, que si tal o que si cuál, pero esto es hasta que acabe la temporada".

El centrocampista terminó el encuentro con la sensación de haber sido "superiores" a pesar del empate a un gol. "En el segundo tiempo, si llegamos a estar más acertados de cara a portería nos hubiésemos llevado el partido", aseguró, pese a poner sobre la mesa el peso de su rival esta jornada. "Sabemos el nivel que tiene el Real Madrid, es uno de los mejores equipos del mundo y en cualquier ocasión te hacen gol", admitió ante el micrófono de Movistar+.

Además, consideró que el tanto del empate no vino como consecuencia de un bajón de los colchoneros en el tramo final. "Ha entrado gente de refresco. El equipo ha intentado tirar hacia adelante, hemos tenido ocasiones para matar el partido, pero no ha sido así", explicó tras consumarse que en el cuarto intento el Atleti sigue sin vencer a su máximo rival en el Wanda Metropolitano. "No hemos podido ganar aquí, pero es fútbol. Llevamos pocos partidos aquí, hemos jugado pocos partidos y ya tendremos la oportunidad de ganarles", avisó.

"No sé cuando va a acabar el debate con las manos"

En esta ocasión, la jugada de la polémica favoreció a los rojiblancos tras una mano en el área de Felipe que no fue señalada. Las dudas se acrecentaron tras una llamada del VAR, ante la que el colegiado principal no cambió su primera decisión. Koke se desentendió de la controversia: "Lo tendrán que explicar mejor los árbitros. De mi lado dirán que no es mano y del otro dirán que es mano. No sé cuando va a acabar el debate, si es que va a acabar", apuntó, antes de alertar de que todavía queda mucha temporada hasta que se corone al campeón liguero.

"Llevamos un colchón. Vosotros decís si LaLiga está acabada, que si tal o que si cual, pero esto es hasta que acabe la temporada. Nosotros vamos día a día y tenemos que centrarnos ahora en el partido aplazado del miércoles", cerró en su intervención. El Atlético se mantiene líder con tres puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, el FC Barcelona, aunque rozó la posibilidad de haberse escapado cinco por encima.