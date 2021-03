Xavi Abelló, jefe de política en la Caden SER Cataluya y socio del FC Barcelona, no pudo votar en las elecciones de la presidencia del club. Según informó el propio Abelló en Carrusel Deportivo, "alguien había votado con su DNI y su carné de socio".

🔴🔵 #EleccionesFCB



‼️ Nuestro compañero Xavi Abelló, jefe de política de la SER en Cataluña, no ha podido votar porque "alguien ya había votado con su DNI y su carné de socio"



👉🏽 Desde el Barça dicen que es un caso extrañísimo y seguramente un fallo humano pic.twitter.com/gewmvYsgKo — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 7, 2021

"He ido a votar sobre las 14:00h. Cuando he ido a la mesa me han dicho que ya había votado. Que alguien había presentado mi DNI y que ya había votado. Estaba en las listas del censo y ya habían tachado mi nombre y habían puesto mis datos en la lista que ha votado. Me ha sorprendido y asustado: alguien ha utilizado un DNI idéntico al mío", explicó Abelló en Carrusel Deportivo.

"He puesto la reclamación correspondiente porque no he podido ejercer mi derecho al voto"

Las condiciones para que los socios del Barça puedan votar son presentar el carnet de socio para entrar en el recinto y el DNI para votar. "Dicen que es un caso extrañísimo y debe ser un error humano porque no está en ninguna lista de voto por correo. Desde el club dicen que nunca había pasado", informó Sique Rodríguez.

"No me han dejado votar porque no lo pueden permitir ante la sospecha de alguien que pueda votar dos veces. He puesto la reclamación correspondiente porque no he podido ejercer mi derecho a voto y que alguien lo ha hecho por mí de forma ilícita", concluyó.