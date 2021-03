El motivo por el que Rosa María Sardà no apareció en el vídeo 'In memorian' de los Premios Goya

Como todos los años en los Premios Goya uno de los momentos más emotivos de la gala es cuando se hace un homenaje a las personas relacionadas con el mundo del cine que han fallecido a lo largo del año, en esta ocasión, el vídeo 'In memorian' ha ido acompañado por Vanesa Martín que interpretó 'Una nube blanca', de Lluís Llach y Ana Belén. Sin embargo, entre los míticos personajes que han aparecido, como son Enrique San Francisco, José Luis Cuerda, Carmen de Mairena, Luis Eduardo Aute, Armando Manzanero o Juan Marsé, se ha echado en falta la presencia de la imagen y el recuerdo de Rosa María Sardà.

¿Por qué no ha aparecido en el vídeo 'In memorian' de los Goya?, se ha preguntado mucha gente. La propia Academia de Cine ha explicado anteriormente que esta ausencia destacada, la de Rosa María Sardà, está justificada. Sardà le pidió a la institución no aparecer en el in memoriam de los Goya 2021. "Y, por supuesto, lo hemos respetado", han destacado.

Rosa María Sardá, fallecióel pasado junio a los 78 años en Barcelona, y es recordada en la Academia por ganar dos Goyas como mejor actriz de reparto, por 'Sin vergüenza' (2002), de Joaquín Oristrell, y '¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?' (1994), de Manuel Gómez Pereira, además de contar con otra nominación, en 1999, por 'La niña de tus ojos'. Además, en 2010 recibió la Medalla de Oro de la Academia y presentó en tres ocasiones la fiesta del cine español, en 1993, 1998 y 2001, y reapareció como presentadora al final de la gala de 2009 y 2010.