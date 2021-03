Marta Nieto estalla por los insultos machistas que recibió en los Premios Goya: "Me gustaría gritar de rabia"

Uno de los peores momentos de los Goya se vivió en la alfombra roja cuando se filtraron unos audios donde se escuchaban insultos machistas hacia algunas de las protagonistas de la gala celebrada en Málaga. Una de las más afectadas fue la actriz Marta Nieto, que ha sido este domingo cuando ha reaccionado a lo sucedido a través de sus redes sociales. Estos desproporcionados comentarios machistas se colaron en el sonido ambiente de las imágenes que retransmitieron los medios de comunicación a la llegada de los actrices a la alfombra roja de los Premios Goya 2021 en la puerta del Teatro del Soho.

"Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia. Por este tipo de comentarios el 8-M tiene más sentido que nunca. Porque vuestros juicios machistas que nos cosifican y nos comparan en función de vuestros gustos ridículos debería ser algo que os avergonzase verbalizar. Porque no son simples comentarios. Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. Del derecho de unos a opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas de callar y complacer".

"Nuestros cuerpos no son para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o para vuestras experiencias. Nuestros cuerpos son para nosotros. Cómo queramos vestir, cómo los disfrutemos, cómo los luzcamos o no es asunto nuestro. Para nuestro placer. Es alucinante el camino que aún nos queda. Qué pena y qué vergüenza. Todo mi amor a mis compañeras maravillosas e inspiradoras. Y qué hartazgo", ha escrito Marta Nieto en su perfil de Instagram.

En este otro clip hablan de María Casado:



-Habrá cogido excedencia, luego son muy maliciosas.



- Aqui estamos bien, Vanesa Martin enrollada, Antonio Banderas... pic.twitter.com/gCD9RJXHOE — Sergio López (@sergiolopez_tv) March 6, 2021

"Esta se llama Marta Nieto y es la más buena de todas, porque las demás eran todas unos esqueletillos", se escuchaba en el vídeo que ha denunciado la propia actriz, a lo que respondía otro: "Preséntamela macho". Estos comentarios soeces y sexistas se han estado produciendo durante unos minutos. Así, cuando llegaba la cantante argentina Nathy Peluso cargaban contra ella: "Había una cantante, la 'Nancy' Peluso".

Según afirmó el periodista Sergio López, que fue el primero en darse cuenta, "se trataba de la retransmisión en el canal de Facebook de RTVE, que fue borrada después al ver lo que estaba pasando, que por cierto no es culpa de sus periodistas". Él asegura que capturó las imágenes de ese directo para denunciarlo públicamente en Twitter. Tal y como ha confirmado la SER, se trataba de la señal limpia que la cadena pública recibe para redes sociales, no la retransmisión oficial, y el sonido que recibía era puro del exterior. Se desconoce quiénes son ni qué trabajo realizaban las personas que han efectuado dichos comentarios.

Además, la actriz, que entregó el premio a mejor actriz de reparto que ganó Nathalie Poza, ha destacado la gran noche que se vivió en Málaga: "La Gala de los Goya de ayer fue un ejemplo de profesionalidad, pasión y amor por cine. Decenas de personas han trabajado durante semanas para que se pudieran celebrar sin riesgo estos premios que honran y cuidan el Cine y toda la industria que implica. Enhorabuena a todxs los que la hicisteis posible: Antonio Banderas, María Casado y la Academia de Cine. Fue un honor participar en ella".