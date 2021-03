Mario Torrejón, sobre uno de los grandes activos del Real Madrid: "Su estado es preocupante"

El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo ha analizado el empate entre Atlético y Real Madrid (1-1). Un partido en el que se adelantaron los rojiblancos con el gol de Luis Suárez y que empataron los de Zidane merced a un tanto de Benzema. Un partido que, además, estuvo muy marcado por la polémica, con un posible penalti de Felipe que el colegiado interpretó como no punible, incluso después de que el VAR le instase a que lo viese en el monitor y este hiciera lo propio.

Entre los ocho integrantes de El Sanedrín, solo dos, Mario Torrejón y Antón Meana, consideraron que la mano de Felipe debía ser penalti. Sin embargo, Antonio Romero, señaló: “Si esa mano hubiera sido en el otro lado se habría liado…”.

Por su parte, Iturralde González, que consideró que no era penalti, dijo que el comunicado de la IFAB la pasada semana es “la mayor bofetada a todos los colectivos arbitrales que puede dar la IFAB. Cuidado lo que está diciendo la que hace las reglas”.

Marco Asensio

El Sanedrín se ha centrado en dos nombres particularmente: Marco Asensio y Joao Félix. Sobre el primero, Mario Torrejón opinó: “Está en un estado, no sé si anímico o físico o qué preocupante. Creo que psicológicamente no se ha recuperado de la lesión. Hoy le he visto muy desenchufado del juego”. Afirmación que matizó Pulido: “No es una cosa de hoy”.

Joao Félix

Sobre el futbolista portugués del Atlético, Romero criticó “la manera en la que ha entrado al partido Joao Félix”. “Para mí ha sido lamentable”, sentenció el narrador del Real Madrid en Carrusel.

Para Miguel Martín Talavera, “no hay un debate en la masa social del Atlético de si tiene que jugar Joao Félix o no tiene que jugar”.

Jesús Gallego, por su parte, centró el tiro en otro aspecto. “La clave es cómo ha salido el Atleti hoy al partido. No es cuestión de jugadores, es cuestión de cómo sale el equipo. El Madrid no ha tocado cómodamente hasta los últimos 15 minutos, eso es porque el Atlético ha estado presionando arriba y eso en Valdebebas no lo hizo”, apostilló.