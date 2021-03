Sigue en directo 'Conectadas 8M', el programa especial de 'Hora 25' con Pepa Bueno

Hoy las calles no se han llenado de mujeres, no ha habido concentraciones masivas, ni aglomeraciones, pero sí que podemos llenar las ondas y las redes sociales de un grito común por el feminismo y la igualdad. Entrevistas, diálogo, debate y testimonios; los testimonios de muchas mujeres en un día tan señalado como el 8 de marzo. Puedes seguir en directo la programación especial de 'Hora 25' dirigida por Pepa Bueno donde queremos que todo el feminismo esté representado. Desde la política, hasta mujeres rurales, científicas, mujeres trans, empleadas del hogar, etc.

Un 8M diferente

El Tribunal Constitucional ha decidido en un pleno extraordinario mantener la prohibición de el acto de UGT y CCOO previsto para las 11 horas por el 8-M en la plaza de Cibeles de Madrid. El Pleno ha decidido por unanimidad admitir a trámite los dos recursos de amparo interpuestos, para analizar en una sentencia de fondo las cuestiones de constitucionalidad planteadas, que se consideran de especial trascendencia, ya que pueden servir al tribunal para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades sociales y por que, además, el asunto trasciende del caso concreto, ya que plantea una cuestión jurídica relevante y de repercusión social, en general.