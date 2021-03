No hay pintura negra que nos calle la boca

8 marzo. Nos quedan dos horas de la jornada en la que las mujeres celebramos lo conseguido y repasamos la agenda pendiente. Un 8 de marzo diferente, como todo en este 2021. No hemos podido llenar las calles por responsabilidad pero la pandemia no ha callado a las mujeres. Donde se prohibieron los actos, como en Madrid, se ha salido a los portales. Golpeadas, como todos, por el virus, pero sin olvidar ni un solo de los golpes físicos, psicológicos, económicos, sociales, que todavía hoy se reciben por ser mujer.

A lo largo del día los compañeros de todos los programas les han ido contando las cifras y los datos que explican por qué sigue haciendo falta el 8M, el Día de la Mujer. A esta hora solo queda recordar que el feminismo es una historia de éxito, que el mundo es mejor desde que las mujeres votan, hace poco más de un siglo y desde que han ido ocupando su sitio en el espacio público, siendo dueñas de su cuerpo y de su tiempo.

Gracias a esa conquista, el mundo es hoy mejor para todos, para las mujeres y para los hombres. Y todavía podría serlo más si la igualdad fuera universal y fuera real, no sólo legal. Una igualdad cuyos costes, además, no paguen solo las mujeres como ocurrió con su incorporación al mercado laboral sin que nadie más que ella siguiera ocupándose de la logística doméstica. Queda mucho recorrido todavía pero la enorme vitalidad del movimiento feminista permite pensar que ese camino no tiene marcha atrás. De ahí los virulentos gestos reaccionarios que estamos viendo surgir. Desde los que niegan la violencia de género hasta los que borran los rostros de mujeres en un mural en la calle.

Pero estas reacciones dan la verdadera medida de la fuerza del feminismo, pensamiento político y movimiento social que no ha hecho sin ensancharse en los últimos años con la hiperactividad de las feministas más jóvenes. Seguimos conectadas en la SER. Este año no se han podido llenar las calles que a estas horas estarían a rebosar si no fuera por la pandemia, pero estamos llenado las ondas y nuestras redes sociales con mujeres que respondieron a nuestra invitación para estar simplemente conectadas todas a la vez como ocurre en las manifestaciones.