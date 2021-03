Carmen Calvo: "Todavía tenemos que decir las cosas un par de veces para que se vea que somos las primeras"

El 8M de este año no ha llenado las calles de la geografía española de cientos de miles de personas en concentraciones masivas. Es por ello que Pepa Bueno y el equipo de la Cadena SER han organizado este lunes un programa muy especial con motivo del 8M por el que van a pasar decenas de mujeres de todos los ámbitos: política, Justicia, entorno rural, ciencia, redes sociales, etc.

Una de ellas ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha sido una de las primeras en pasar por 'Conectadas 8M' para analizar la actualidad de este atípico 8M.

Lo vivo con mucha satisfacción por alcanzar la potencia que queríamos. No se puede hacer nada contra nosotras, sin nosotras y sin escucharnos. El debate de este 8M era maravilloso. Por otro lado con mucha tranquilidad. Ser feminista ya no es un apelativo de lo que eres. Las jóvenes son conscientes de que tenían que coger el testigo. Imaginad si las mujeres jóvenes hubieran pensado que la discriminación no iba con ellas... Es importante reivindicar la historia.

El que casi cualquier otra mujer. Esto es una estructura de funcionamiento. Las mujeres, incluso las que tenemos una posición de poder todavía tenemos que decir las cosas un par de veces en reuniones para que se vea que somos las primeras en tener la idea. Hasta que no lo recoge un hombre o un par de hombres parece que no lo has dicho. Cuesta mucho trabajo que nos atribuyan la autoría. Esto, aunque parezca increíble, pasa.

La derecha nos tiene señaladas y cuando la ultraderecha nos señala. Nos señala porque el feminismo y las mujeres representamos la verdadera transformación. Salir del ámbito privado, incorporarnos a la vida... Esto es el gran campo de batalla de la derecha y por eso nos tienen señaladas. No me extrañaría nada que haya gente que piense que un miembro del gobierno se puede acercar a un centro a hablar de los problemas LGTBI. Somos el principal objetivo de la ultraderecha y por eso tenemos que estar juntas y poderosas.