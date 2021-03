Con 13 años y con una maleta de cartón: la valentía de Guadalupe que acabó trabajando de enfermera en Madrid

Guadalupe, es extremeña, y la crió su abuela en Plasencia. En la edición especial 'Conectadas 8-M' de 'Hora 25' ha relatado como, pese a que a los 13, sola, con una maleta de cartón y en un vagón de tercera viajó a Madrid a buscar trabajo. Consiguió estudiar y trabajar de matrona. "Vine con estudios primarios, de una forma muy humilde. Mi padre desapareció de responsabilidades y tenía muy claro que quería estudiar, me encanta estudiar", ha explicado Guadalupe que ahora tiene 79 años.

Se vino a Madrid muy joven y al principio trabajó limpiando y fregando suelos pero tenía un sueño que era estudiar algo relacionado con la medicina. Y lo consiguió. "A punto de parir mi primer hijo yo estudiaba libre en el instituto madrileño Ramiro de Maeztu e iba muy embarazada y no me dejaba entrar el portero porque me decía que dónde iba, que las madres no pasan. No soy una madre, soy una alumna", ha hablado en la SER sobre esta anécdota.

Y es que para ser enfermera tenía que tener el bachillerato. "Hice enfermería, después enfermería laboral y por último matrona. Me he jubilado a los 70 con gran tristeza porque era mi vida a parte de mi familia por supuesto. Me costó muchísimo porque mi marido era muy buena gente y aunque se esforzaba no había manera de que él entendiera de que yo trabajara porque no había otra explicación", ha relatado.

Además de Guadalupe, también han contado sus experiencias María Jesús García que en un principio trabjaó en la hostelería pero cuando fue madre tuvo que renunciar a su trabajo porque era imposible compatibilizarlo con la crianza. También ha pasado por el especial de 'Hora 25', Carla Ramos que es una niña de 11 años de Madrid que juega al fútbol y es la única chica que juega en su campeonato de alevines. Hace poco marcó su primer gol. "No me siento sola, al principio sí que me asusté un poco por si hacían grupito y me quedaba sola pero al final acabas haciendo amigos en el equipo, te pasan el balón, son muy majos en general", ha explicado. "Me gustaría ser cirujana pedriática para poder ayudar a los niños".