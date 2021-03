Perra de Satán: "Hablar de feminismo a través de tu cuerpo hace que tengas que salir a la defensiva"

Como dice Beatriz Cepeda en la descripción de su alter ego en Twitter, Perra de Satán es "un personaje nacido, crecido, criado y alimentado por y para Internet". Sus casi 100.000 seguidores en Twitter reciben a diario mensajes críticos, humorísticos, ácidos y reivindicativos sobre temas tan de actualidad este 8M como el sentirse bien con tu cuerpo. Perra de Satán ha querido formar parte de 'Conectadas 8M', el programa especial de 'Hora 25' con motivo del día de la mujer. Así ha sido su entrevista.

Es fácil (hablar del cuerpo propio) cuando has practicado muchísimo. Es fácil hablar de mi cuerpo o de mi relación con mi cuerpo reivindicarlo o usarlo como una forma de luchar, pero yo me abrí una cuenta en 2008, han tenido que pasar 13 años para que me sienta cómoda.

📽 @perradesatan: "Hablar de feminismo ya te obliga a salir bien armada, pero hablar de feminismo a través de tu cuerpo es salir a la defensiva directamente" #Conectadas8M #8M2021https://t.co/jcmRHi4oAg pic.twitter.com/kkaXVUsAzV — Cadena SER (@La_SER) March 8, 2021

Hablar de feminismo te obliga a salir bien armada. Hablar de feminismo a través de tu cuerpo hace que tengas que salir a la defensiva prácticamente y eso supone una carga psicológica, sabes que vas a tener que enfrentarte a comentarios que pueden afectar a tu autoestima o que pueden generar algo mayor. No es fácil, pero desde mi punto de vista merece mucho la pena.

He aprendido sobre la marcha como todos en las redes sociales. Es una herramienta que nos dieron y tuvimos que aprende a usarla a través del ensayo y error. Mi gran aliado fue el humor. No solo hablo de mi cuerpo y feminismo, sino que lo hago con mi filtro, que es el humor. Si puede hacer bromas de algo es que no duele tanto, que no escuece tanto. Parece que hablar con humor le quita un poco de hierro al asunto, hace que llegue mejor, pero hay veces que pasa lo contrario y existe esta persona que dice que no se puede hacer humor con ciertas cosas. Después de tantos años haciendo algo en lo que creo no me voy a callar porque vengan una dos o tres personas que me dicen lo que puedo o no puedo decir.