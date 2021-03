Arrimadas: "Me he visto en esa tesitura de ir retrasando la maternidad porque nunca llegaba el momento"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha participado en el especial 'Conectadas 8-M' de 'Hora 25' con Pepa Bueno, donde ha señalado que este día de la mujer es "raro" pero que aún así sirve para seguir "luchado por la igualdad de derechos y por ir avanzando por esa igualdad real y efectiva". Arrimadas ha contado de primera mano cómo es "retasar" la maternidad por proyectos laborales y ha contado la las techos de cristal que sufrieron tanto su madre como su abuela: "No hay que olvidar lo que han conseguido las generaciones anteriores".

Por su parte, Arrimadas ha destacado que faltan políticas de conciliación, políticas para luchar contra la precariedad laboral y políticas trasversales para llegar a esa "igualdad real" que ha mencionado. "España es uno de los peores países de la tasa de natalidad y eso se debe a que es muy difícil conciliar", ha subrayado en los micrófonos de la SER.

Hay que alcanzar la igualdad real, hemos visto como nuestras madres y abuelas han luchado por la igualdad de derechos y por ir avanzando por esa igualdad real y efectiva y eso es lo que nos toca a nosotros conseguir.

Mi madre no pudo estudiar más allá de los 12, 13 años, se tuvo que quedar al cuidado de sus hermanos. Mi abuela no podía ni soñar en estudiar y nosotros hemos podido estudiar lo que hemos querido en la universidad pública, hemos podido trabajar pero evidentemente las mujeres siguen cobrando menos, sigue habiendo una brecha de maternindad importante, sigue habiendo muchas muestras de desigualdad, así que a nosotras lo que nos queda es coger ese testigo, reconocer y agradecer todo lo que se ha conseguido y agradecer que España es uno de los mejores países del mundo para ser mujer pero desde luego reivindicar y luchar por lo que nos queda por conseguir porque todavía hoy la conciliación se echa en las espaldas de las mujeres, hay más precaridad laboral en las mujeres, hay brecha de maternidad, hay violencia machista. Hay que seguir luchando pero sin olvidar lo que han conseguido las generaciones anteriores.

En primer lugar como mujer me he visto en esa tesitura de ir retrasando la maternidad porque nunca llegaba el momento, porque había tanto en el ámbito profesional antes de la política había proyectos muy chulos y no quería perdérmelos, y luego en el ámbito político pues siempre había elecciones y al final nunca es el momento perfecto para ser madre cuando tienes una carrera profesional y al final con 35 me puse a buscar niño. Muchas mujeres vivimos esta culpabilidad constante de no poder dedicarle todo el tiempo que quieres a tu familia pero también decir, no sé si la maternindad me va a afectar en la carrera.

Faltan políticas de conciliación, España es uno de los peores países de la tasa de natalidad y eso se debe a que es muy difícil conciliar. Y políticas de lucha contra la precariedad porque muchas madres tienen muchos problemas para compatibilizar el trabajo con la maternidad precisamente porque tiene trabajos precarios. Muchas veces lo que haces es renunciar al trabajo porque no te sale a cuenta. Los datos de la pandemia son muy claros respecto a cómo ha afectado más en el ámbito laboral y el paro a las mujeres, y en definitiva faltan políticas trasversales que vaya mejorando la calidad del trabajo, la igualdad de oportunidades, el romper techos de cristal y la conciliación. Y la violencia machista es algo que no podemos olvidar en un día como hoy.