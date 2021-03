Ana Bella, víctima de maltrato: "No habrá igualdad hasta que eliminemos todas las violencias contra mujeres"

Este 8M es el día en el que miles de mujeres recuerdan el momento en el que se dieron cuenta de que era necesario reclamar y exigir la mitad de todo. Eso es el feminismo, pero este movimiento tiene una batalla prioritaria y urgente: la de acabar con la violencia que se ejerce sobre las mujeres.

'Hora 25' habló con Ana Bella en febrero de 2020 y en esa entrevista nos comentó que era víctima de maltrato y nos explicó cómo fue su infierno personal: "Nunca te separarás de mí, lo nuestro es amor o muerte", le decía su pareja.

Ana Bella ha recibido el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer por el magnífico trabajo que hace su Fundación, la Fundación Ana Bella. Una fundación que ayuda a las mujeres que han sobrevivido a la violencia de género para que puedan recuperar su vida.

Es difícil (su trabajo en la asociación) pero más difícil era aguantar un maltrato. No tendremos igualdad hasta que eliminemos todas las formas de violencias contra las mujeres. Solo 5 de casa 100 mujeres reciben ayuda. En este 8M les quiero pedir a todas las mujeres que presten atención. Si tu compañera, amiga, vecina está siendo maltratada, ayudadla.

Estuve 11 años siendo maltratada y nadie me ayudó hasta que un día entré en el Instituto Andaluz de la Mujer. En ese miedo de denunciar, con ese miedo de 'me va a matar' yo pensaba "ojalá pudiera ser como estas mujeres". Ahora me dan un premio y por eso se lo dedico a todas las mujeres que están siendo maltratadas, porque se merecen ser felices. Pueden pedir ayuda, no están solas. A mi me ayudaron y salí adelante con 4 niños. Se lo quiero dedicar a todas las supervivientes.

Hoy nos van a llamar después de escuchar esta entrevista. Parece que lo sabemos pero falta información. No nos sentimos reconocidas en una víctima. Mujeres con estudios y doctorados tardan 11 años en pedir ayuda. Les cuesta reconocer que eso que les pasa en la relación puede ser maltrato. No hacen falta que te peguen. Él me decía que me pegaba porque me quería y yo me lo creía.

Insultos, vejaciones, control del tiempo, dejar el sexo durante días desprecios, insultos... Esas mujeres están todavía más maltratadas. Las mujeres que no tienen ningún cardenal. Me decían que 'o amor o muerte'. Llamé por teléfono pero no para denunciar un maltrato. Yo llamé para preguntar. Esa llamada me salvó la vida. "¿Por qué no puedes venir?", me dijeron. Mi respuesta fue que yo no podía salir de casa sin que la otra persona supera dónde estaba.