Marta Nieto, sobre la polémica machista de los Goya: "Me dio rabia, las palabras también son violentas"

La actriz Marta Nieto fue una de las protagonistas de la gala de los Premios Goya celebrados este finde fin de semana. Lo fue por ser una de las personas que entregan un galardón y también por ser una de las actrices que sufrieron los comentarios e insultos machistas que se escucharon en un vídeo previo a la gala que ha provocado indignación en España. "Con respecto al vídeo y a los audios filtrados me gustaría gritar de rabia", explicó en su cuenta personal de Instagram.

Me dio rabia porque aunque estamos acostumbradas a que estos comentarios sean habituales en lo cotidiano, cuando manchó esta gala tan brillante, tan bien hecha y escucho comentarios paralelos que lo intentan minimizar me da la sensación de que no estamos entendiendo nada. Las palabras son importantes, crean imaginario y son el principio de una derivada muy larga que acaba en agresiones y en violencia. Las palabras también son violentas. Cosificarnos, aunque estamos acostumbradas lo que consigue es debilitarnos. Crean malestar crean un juicio constante, todo el rato tenemos que agradar... Es agotador.

Parto de la base de que si naces en una sociedad machista eres machista. Tenemos esos condicionantes. Yo me reconozco en actitudes machistas constantemente. Lo que no puede ser es que esto se pasee por encima todo el tiempo y quitemos importancia a algo que debilita a lo femenino, algo que no tiene voz, algo que quiere agradar... Tu derecho a opinar es el mismo que el mío. No puede ser que tú nazcas con un derecho y yo no. Los juicios son muy peligrosos.

Estoy trabajando de actriz en una serie y estoy escribiendo mi primer largometraje sobre un tema fascinante y difícil y complejo como es la infancia trans. El cine tiene el poder de educar desde el entretenimiento y en el momento en el que estamos es importante reflejarlo.