Meghan y Harry

Me sigue impresionando todavía la cantidad de gente que piensa que una Familia Real es un partido político progresista. Del que te puedes ir para montar tu propia facción alarmado por determinados tics clasistas o racistas. Meghan y Enrique han dado una entrevista para explicar por qué se han ido a Estados Unidos. Meghan ha tenido una hora para explicar sus razones, y en esa hora ha entrado esta argumentación: discutió con Kate Middleton, la prensa dijo que Meghan había hecho llorar a Kate, pero no es así: fue Kate la que hizo llorar a Meghan.

Esgrimió algo muy serio, que es su salud mental y pensamientos suicidas; esgrimió algo absurdo, como que la Familia Real estaba preocupado por lo negro que podría salir el bebé (digo absurdo porque no es una familia cuya tradición sea su política inclusiva y su integración racial, bastante duro ya tuvo que ser para ellos aceptar la boda); y esgrimió ese llanto de Kate Middleton que es una queja de guardería. Hay algo aún peor que la monarquía, y esto también va por España: los que quieren sus privilegios pero no sus obligaciones. Que les ofrezcan y accedan. O los que quieren títulos para sus hijos pero vivir en Estados Unidos y no representar a la familia; representar su dinero, sus contactos, su influencia, pero no sus deberes. Y otra cosa más, esto por Oprah Winfrey: no queremos más spoilers de The Crown. De estos dramas preferimos enterarnos por Netflix.