Va por ellas

Es ocho de marzo. Es el día en el que año tras año recordamos que no somos iguales, que todavía queda un enorme trecho para esa igualdad. Es el día que recordamos a todas las que han muerto asesinadas. Es el día en el que nos ponemos de frente ante los discursos machistas y negacionistas que en lugar de desaparecer parece que abundan más; el día en el que recordamos lo que hicieron nuestras madres y nuestras abuelas y en el que les recordamos a nuestras hijas todo lo que queda por hacer.

El ocho de marzo, pues, es como todos nuestros días, porque todos y cada uno de nuestros días tenemos que recordar la lucha por la igualdad, pero la diferencia es que hoy lo decimos en voz todavía más alta.

Hoy nos hemos venido a hacer el Hoy por Hoy al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y lo hemos hecho porque en este año de pandemia, ellas, las trabajadoras de la sanidad han sido indispensables. Todas, las médicas, las enfermeras, las investigadoras, las limpiadoras, las celadoras, las cocineras, todas ellas han estado en la primera línea de la batalla.

Ellas, con sus historias, con sus dificultades laborales y personales, son las que han sufrido por no contagiarse y no contagiar a los suyos, las que no han besado a sus niños, las que se duchaban durante largo rato al llegar a casa antes de abrazar a nadie. Las que han estado meses sin ver a sus padres, las que han estado meses sin ver a sus hijas. Y también ellas, las cuidadoras, las que se han quedado sin poder entrar en el hospital a hacer lo que llevan tanto tiempo haciendo. Han tenido que dejar a los suyos en el peor momento. Ellas, las cuidadoras, las que casi siempre son mujeres.

Así que hoy, me van a permitir que no les hable de la polémica de las manifestaciones, ni del enfrentamiento entre ministerios ni de quien es más feminista que quien. Hoy les vamos a contar historias de mujeres, las que han escrito el capítulo de nuestras vidas en este ultimo año, las que nos han cuidado. Sin ellas, les aseguro, estaríamos infinitamente peor.