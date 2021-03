Café con Iñaki, una médico y una celadora: "Recuerdo a compañeros llorando porque no se podía hacer nada más"

Este 8-M, el equipo de Hoy por Hoy se ha trasladado al hospital Gregorio Marañón de Madrid para rendir homenaje a las mujeres que nos han cuidado este año. Allí, Àngels Barceló e Iñaki Gabilondo han hablado con dos jóvenes profesionales: Silvia Pérez, médico residente de primer año de Cirugía General, y Eva del Moral, celadora en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las dos son muy jóvenes y han vivido en primera línea la lucha contra la COVID.

Silvia quiso ser médico ya con 3 años. Ahora tiene 25 y vive con sus padres. La pandemia ha reafirmado su vocación: "Te das cuenta de que puedes ayudar mucho más de lo que a veces te crees". Se imagina dentro de 20 años siendo cirujana en el Gregorio Marañón u "otros hospitales grandes de Madrid que son muy buenos también" y compatibilizando la sanidad pública con la privada, que es "lo más frecuente", ya que, en la pública, no se cobra "lo suficiente". Cree que la sociedad en general valora su trabajo pero que, "en el día a día, las actitudes que tenemos que tener, se nos olvidan".

Eva tiene 23 años y es auxiliar de enfermería. Estaba en el paro cuando comenzó la pandemia: "Quería ayudar, aportar mis conocimientos, y me presenté. Desde el 14 de marzo trabajo como celadora de la UCI", cuenta y recuerda que cuando llegó el primer día estaba completamente bloqueada: "No sabía qué hacer pero luego me salió solo". Ella es la primera persona que ven muchos pacientes y, en ocasiones, la última. De este tiempo, se le han quedado muchas cosas grabadas, como "una peli de miedo", y nunca olvidará a compañeros "llorando en una habitación porque no se puede hacer nada más por un paciente".

Silvia y Eva, durante la entrevista / CADENA SER

El libro recomendado: Dos Amigas (Elena Ferrante)

Para este Día de la Mujer, Gabilondo recomienda la saga de Dos Amigas (Lumen), de Elena Ferrante: "Son cuatro libros que narran la historia de dos amigas de un barrio muy humilde de Nápoles desde su adolescencia y de cómo las circunstancias les van cambiando. Ha tenido un éxito memorable y es que es adictivo. Si te lees el primero, te lees los cuatro", afirma Iñaki.