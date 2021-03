Cristina Eseverri, nombrada la primera inspectora de la Policía Foral: "Siempre me he sentido una más"

Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, Hércules Poirot y Agatha Christie o Philipe Marlowe y Raymond Chandler son algunas de las mejores parejas formadas por un autor y un inspector que la literatura ha dado a lo largo de la historia. Las pesquisas y los casos de estos personajes han dado para llenar incontables páginas de libros, además de series y películas. A esta larga lista de escritores y personajes de éxito, en los últimos años se ha incorporado Amaia Salazar, la inspectora de policía de homicidios de la Policía Foral de Navarra creada por Dolores Redondo en 2012 en 'El guardián invisible', la primera de las tres novelas con la inspectora como protagonista. Una inspectora que, en un principio, era un personaje completamente ficcional porque no existía ninguna mujer en este cuerpo.

Hoy se ha asomado a 'La Ventana' Cristina Eseverri, que tiene el honor de ser, desde hace veinte días, la primera inspectora de la historia de la Policía Foral de Navarra. Curiosamente, Cristina se declara fan absoluta de la inspectora creada por Dolores Redondo y nos ha contado que la propia escritora se puso en contacto con ella cuando se enteró de la noticia. "Es un honor que me identifiquen con ella y me hizo muchísima ilusión cuando Dolores se puso en contacto conmigo. No me lo creía, de hecho."

Yo me atreví a imaginar una Policía Foral con una inspectora, Salazar.

Enhorabuena Cristina Eseverri, tú haces mis sueños realidad.

¡Gracias lectores! https://t.co/an14wsOvyf — Dolores Redondo (@DoloresRedondoM) March 8, 2021

En su caso, la profesión de policía es algo vocacional. Estudió nutrición, pero en cuanto terminó la carrera tenía muy claro que su destino iba a estar ligado a la Policía Foral de Navarra. A pesar de ser la primera mujer inspectora del cuerpo, Cristina asegura que nunca pensó que el hecho de ser mujer fuese a condicionar o dificultar su incorporación al equipo. “Es algo que nunca ha entrado en mi cabeza. Siempre me he sentido una más y así me han tratado. En ese aspecto, nada más que tengo cosas positivas que decir”.

A pesar de llevar veinte días en el cargo, Cristina nos ha contado que ya ha visto en primera persona algún caso impactante. Lleva 16 años vinculada con la investigación criminal, pero su llegada a la brigada ha sido una “decisión de Jefatura”, aunque ha reconocido también que tiene formación en el ámbito. Sin embargo y, a pesar de su experiencia previa, convivir en el día a día con casos de esa gravedad es una tarea que no todo el mundo puede soportar. "El primer día tuve un caso grave de violencia de género y también un abuso sexual a una menor. Son temas tristes, pero es la realidad" ha añadido.

Independiente del tiempo que lleves trabajando con temas así, Cristina considera que “es imposible curtirse en esto". Es por eso que ha decidido tomarse el trabajo con una filosofía muy concreta. "He decidido implicarme al máximo y dar lo mejor de mí con cada víctima, pero cuando salgo por la puerta, es cierto que es frio decirlo, pero no puede ser de otra forma, intentó dejarlo allí”.