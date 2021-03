"Es inexplicable": Jordí Martí señala lo que le faltó al Real Madrid en el derbi

El derbi madrileño ha dejado una resaca del partido muy polémica. El Atlético de Madrid y el Real Madrid disputaron el duelo más esperado de la capital este domingo, con un resultado de empate a 1, repartiendo puntos en el Wanda Metropolitano. Los del Cholo continúan como líderes de LaLiga, a cinco puntos de los blancos y a tres del Barça. Debatimos, como cada lunes, en la Barra Libre de SER Deportivos todos los detalles de la jornada.

Durante la emisión de Barra Libre, desde la cuenta oficial del Atlético de Madrid publicaron la reacción del club frente a todos los debates y críticas que se están generando en torno a la polémica del derbi de este domingo.

Critican hasta los aciertos...

Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

Simeone, el señalado por los cambios

Simeone ha sido muy cuestionado por los cambios que hizo a lo largo del partido, ya que para algunos, como Antonio Romero, "el Cholo se equivocó con los cambios". Idea que reforzó explicando que "con los cambios, Zidane mejoró al equipo cuando Simeone lo empeoró al quitar a Lemar" porque para él, "Correa hizo un partido desastroso". Asimismo, Romero quiso señalar que "Zidane se equivocó en el planteamiento de ayer porque el partido ante el Atlético le pedía cuatro centrocampistas".

Con relación a la actuación del club blanco en el terreno de juego, Jordi Martí señaló que para él, "es inexplicable que el Real Madrid no tuviera la actitud necesaria durante 70 minutos". Con la mirada puesta en la tabla de clasificación de LaLiga, Jordi Martí quiso recordar a los atléticos que "ya sienten el aliento del Barcelona en el cogote", ya que los azulgrana estás a tan solo tres puntos de distancia, pero eso sí, los del Cholo con un partido menos.

¿Mano de Felipe?

La primera gran polémica del derbi entre Atlético y Real Madrid llegó en el minuto 40, cuando los jugadores blancos reclamaron a Hernández Hernández una mano de Felipe en el área. González González, desde la sala VAR le indicó al colegiado presente en el terreno de juego, que fuese al monitor, pero Hernández Herández no vio nada. Jordi Martí, para quien "no fue penalti", mostró su desesperación con la gestión arbitral, la cual aseguró que le "supera" porque "es que los árbitros no se ponen de acuerdo". Por el contrario, Antón Meana opinó que "es penalti el de Ramos en Eibar y el de Felipe ayer ante el Real Madrid".

Talavera reconoció que el derbi fue "muy bueno en líneas generales", pero sí que señaló que "el Atlético tuvo cuatro ocasiones para cerrar el partido" y no las terminó de aprovechar. Analizó a los del Cholo en una segunda parte en la que indicó que "sufrieron un desgaste tremendo en lo físico". El logro del Real Madrid de empatar el partido fue, para él, signo de que el club blanco "es un equipo campeón y no se deja doblegar".

Crítica arbitral

Butragueño, portavoz oficial del Real Madrid, ofreció unas declaraciones tras el partido en las que hizo referencia a las decisiones arbitrales: "No hemos tenido suerte con Hernández Hernández... de nuevo". Ante estas palabras, Jordi Martí criticó que "Butragueño un día dice que no habla de los árbitros y otro hace lo contrario". Antón Meana quiso defender al club blanco, ya que considera que "hay obsesión por criticar a Butragueño... Realmente el Madrid ayer no tuvo suerte".

Romero, en ánimo de defender la figura del portavoz blanco, dijo que "el mérito de Butragueño es que institución del Real Madrid". Aun así, reconoció que lo de Butragueño le "parece mal, pero no ha dicho que la Liga está peligrosamente preparada para un equipo, como dijo Simeone". Con confianza en los de Zidane, Romero apostó por que si el derbi hubiese durado "dos minutos más, el partido se lo lleva el Real Madrid"