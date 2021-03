Una vida complicada para Svetlana Alliluyeva

El 9 de marzo de 1967, Svetlana Alliluyeva pedía asilo político en la embajada de Estados Unidos en la India. Hasta ese momento, Svetlana había vivido en la Unión Soviética, un país para el que esta noticia fue un duro golpe en su orgullo nacional. ¿Por qué? Pues porque igual, Svetlana Alliluyeva, era hija de nada menos que Iósif Stalin.

A Svetlana no le había faltado de nada, pero su vida junto a su padre tampoco había sido idílica exactamente. Su madre se había suicidado cuando ella tenía nueve años. En su juventud, Svetlana dio a su padre el disgusto de enamorarse de un guionista de cine judío. Stalin resolvió el asunto enviándolo a Siberia. Años más tarde, ella dijo que la manera en que su padre trató a su enamorado, sumada al hecho de que no le permitiese estudiar Arte y la obligase a estudiar Políticas, “rompieron” su vida. La inesperada petición de asilo de Svetlana a Estados Unidos en 1967 fue respondida positivamente. En abril, la hija de Stalin aterrizaba en Nueva York y sorprendía al mundo con una rueda de prensa en la que criticaba el legado de su padre. A Alexei Kosygin, el primer ministro soviético del momento, esto no le sentó nada bien, y declaró que Svetlana era “una persona enferma”. Así, Svetlana se convirtió en ciudadana americana, se casó y cambió su nombre a Lana Peters. En la década de 1980 consiguió permiso para volver a la URSS y, a partir de entonces, vivió entre su Rusia natal, Inglaterra y Estados Unidos.

En una entrevista, declaró que cuando llegó a Occidente solo tenía admiración por el “mundo libre”. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que el idealismo la había cegado, y que, a nivel moral, Estados Unidos y la URSS estaban muy igualados, y llenos de “tontos incompetentes, burócratas asustados, jefes confusos y teorías conspiranoicas”. Suena creíble.