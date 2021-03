'Cherry': Tom Holland se prueba en el papel de 'malote'

Tom Holland, aquel niño que sobrevivió al tsunami en Lo imposible de Bayona, es hoy una estrella internacional gracias al universo Marvel. El intérprete británico ha revitalizado la saga Spiderman para una nueva generación. Con 24 años, este Peter Parker de rostro aniñado, busca nuevos desafíos como actor, papeles más maduros que vayan perfilando una carrera variada. El reto lo ha encontrado en la nueva película de los hermanos Russo, Anthony y Joe, con los que había trabajado en las últimas cintas de Los Vengadores. Los directores adaptan la novela autobiográfica de Nico Walker, un soldado americano encarcelado por robar bancos.

La historia de Cherry abarca varias etapas divididas en capítulos durante el film. En la América post 11-S, afronta una juventud precaria tras abandonar los estudios, encuentra su primer y gran amor y decide enrolarse en el Ejército como salida laboral. El servicio en Irak como médico trastoca todos sus planes. A la vuelta es un joven atormentado, con estrés postraumático, que solo encuentra consuelo en los medicamentos. “Es una historia asombrosa, me hizo darme cuenta de lo valientes que son los hombres y mujeres que van a la guerra y pelean por su país. Y es muy triste que muchos regresen a casa y no reciban el apoyo que se merecen y necesitan. Las personas, a veces, no pueden ser medicadas sin más, necesitan ser tratadas. La terapia es algo que se ha probado que ayuda y las drogas solo hacen la vida de la gente más miserable”, ha declarado el actor en una entrevista.

A la típica historia del veterano de guerra traumatizado que tanto ha explotado tanto el cine americano, aquí se suma una adición progresiva a la heroína y todo tipo de drogas que conecta con la situación actual en EEUU. “Espero que esta película sirva de foco de atención para un problema que está justo al lado de nuestra puerta, pero es invisible. El abuso de sustancias, especialmente la epidemia de consumo de opiáceos, es algo muy triste que espero que podamos combatir y espero que esta película no embellezca la guerra o las drogas en ninguna manera, tipo o forma. Creo que realmente tratamos de que sea una película contra las drogas y no lo romantizamos”, añade el intérprete.

En esa espiral autodestructiva Cherry arrastra a su mujer, a la que da vida la actriz Ciara Bravo, y se sumerge en el mundo criminal con el robo de varios bancos. Los diferentes procesos vitales permiten al actor cambiar de registros y experimentar con un papel física y emocionalmente muy exigente. De hecho, se llegó a lesionar en un tobillo en las dos últimas semanas de rodaje. Los Russo trasladan esos cambios a la dirección con una mezcla disfuncional de estilos, recursos y referencias. “El material requería un tipo diferente de ejecución y, con este film en particular, sentíamos que la generación Z es una de las que está más en riesgo a la adicción de opiáceos. Y esta generación tiene una manera muy profunda de consumir contenido audiovisual. Creímos que sería convincente utilizar una estilización para apelar a ellos y obtener su atención en una película en la que de otro modo sería difícil de entrar. También queríamos usar ese estilo visual para que tuvieran una experiencia subjetiva. Queríamos que vivieran la experiencia de la película con el personaje”, explica Joe de su propuesta visual

Pasan de la acción bélica al thriller y al drama social, recurren a imágenes congeladas, rompen la cuarta pared, todo para generar es experiencia inmersiva que resulta desconcertante y fallida, pero que ha servido a Holland para ponerse a prueba. “Actuando ante la cámara, pasas todo el tiempo no viendo la cámara, porque si no sería romper la cuarta pared. Y en esta película lo hacemos bastante. Es una de las cosas más difíciles que he hecho. Pasas tanto tiempo en el cine diciéndote, no mires a cámara, no mires, y de repente ahora la cámara es parte de la escena y tienes que dirigirte a ella y hablarle. Me di cuenta, fui consciente, de que hay mucha gente viéndote por la cámara, así que ya no solo es una cámara, es una puerta de entrada y eso me estresaba”. Zanja.

El resultado es una tragedia americana trillada, que peca de ambiciosa en forma y fondo, por la cantidad de historia que pretende abarcar y el planteamiento visual capitular, y cuya mejor parte es el crudo retrato de la adicción entre esos jóvenes nihilistas de la América de hoy. La cinta es a su vez una renqueante historia de amor y de tránsito a la madurez, esa que también persigue su protagonista, Tom Holland, convincente a ratos en este nuevo rol. Pone más ímpetu que resultados. Apple+ adquirió esta producción grabada justo antes de la pandemia y postproducida en confinamiento para posicionarse en la guerra del streaming.