Joaquín: "Tengo ilusión y fuerza como para renovar un año más con el Betis"

El capitán del Betis y uno de los grandes baluartes de nuestro fútbol disfruta de un gran momento en el club de su vida y en la actualidad liguera después de su gran remontada frente al Alavés en la jornada 26 de Liga. Joaquín no fue protagonista simplemente por esta victoria sino porque su gol ha marcado un hito histórico en nuestra Liga, ya que con su tanto de cabeza se convirtó en el el jugador más experimentado en hacerlo de esta forma en las cinco grandes Ligas con 39 años y 230 días.

El partido frente al Alavés fue una gran remontada para los béticos que iban perdiendo al descanso por 0-2, esta fue la actitud: "No le hemos perdido nunca la fe al partido y le hemos dado la vuelta al resultado. La mentalidad, el compromiso y la actitud del equipo ha cambiado, ahora tenemos la 'flechita hacia arriba".

El capitán fue protagonista por su golazo de cabeza, así de sincero fue:"No es mi fuerte, pero he entrado con fe diciendo a ver si me cae. Al caer menos mal que estaba detrás si no tengo que salir en camilla. Llamó la atención el baile que se marcó Joaquín celebrándolo: "¿La celebración? Era para mis niñas porque no veas como están con el TikTok, si no lo llego a hacer no entro en casa"

Esta gran actuación aupa a los verdiblancos a uno de los mejores momentos de la temporada justo antes del gran derbi frente al Sevilla de la próxima jornada. Parecía imposible pero de ganar en el Sánchez Pizjuán se pondrán a 3 puntos de los de Lopetegui: "Llegamos con una subida de moral importante, pero son partidos muy especiales en los que no sabes qué va a suceder. El partido va a ser difícil porque va a ser un gran rival y encima en su casa" y por supuesto sin gente en las gradas por la pandemia: "Un derbi sin público es una pena muy grande. No tener el aliento de tu afición se hace todo mucho más raro", afirmó.

Todo ello en un año de pandemia que es a la vez el último en el contrato de Joaquín Sánchez con el Real Betis, sin embargo, el capitán verdiblanco quiere seguir en el club de su vida como sea: "Ahora el contrato tiene que ser mucho mejor. Tengo ilusión con que pueda renovar un año más, yo tengo ilusión y con fuerzas para continuar un año más"

Por último quiso hablar de tu otra gran pasión, la Isla de las Tentaciones, en el que hace una crítica constructiva ya que para él ha perido "morbo" aludiendo a la multitud de "líos" que tienen todos entre todos.