Álvaro Benito: "El déficit del Real Madrid no es solo el acierto, es que no crean situaciones de gol"

Pasadas las primeras 24 horas después del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid analizamos con Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz todas las claves de un partido muy importante para el desenlace de La Liga que se ha resuelto con tablas. Los blancos siguen encganchados a una Liga que parecía muy de cara para los rojiblancos después de su primera vuelta inmaculada y la irregularidad de merengues y culés.

70 minutos para los rojiblancos, 20 minutos para los de Zidane que se resolvieron en empate y la polémica que se ha llevado parte del derbi debido a un posible penalti no pitado a favor de los merengues por mano de Felipe. A todo ello le dan un repaso nuestro Sanedrín de futbolistas.

Así analizó en primer lugar Álvaro Benito el encuentro: "El fútbol se decide por goles. El Atleti se impuso en 70 minutos, y el Real Madrid estuvo inmaculado. defendiendo muy largo. A raíz de los cambios, el bloque se llevó mucho más atrás. El Madrid entró en ritmo de juego y el equipo mejoró algo con Valverde y Vinicius, empezaron a encontrar a Benzema" a lo que ratificó su idea: "Un Atleti que lo tuvo en la mano en los primeros 70 minutos y unos últimos 20 para el Real Madrid"

Kiko Narváez alabó el rendimiento de Luis Suárez esta temporada, que está siendo héroe rojiblanco esta campaña: "Me está callando la boca a golazos", también Marcos Llorente que está tirando la puerta abajo de la Selección Española gracias a su enorme rendimiento y su "potencia increible" para Raúl Ruiz.

El Real Madrid si hay algo que echa de menos son los goles, el bajo registro en este aspecto está siendo uno de los grandes debes del conjunto merengue y justo coincide con el buen momento de jugadores como Bale en un gran momento con 10 dianas en esta campaña: "Lo importante no es el acierto es que no llegan a situaciones de gol. Es Casemiro quien mejor se adapta y el segundo máximo goleador del equipo, tiene ese hambre. Es un déficit del Real Madrid evidente, no estamos descubriendo nada" a lo que añadió que "Bale los tenía que haber metido aquí" tal y como Jovic, con el que ironizó después del troleo del conjunto alemán al Real Madrid tras el buen inicio del serbio: "Estoy esperando el tweet del Eintracht, parece que las teclas no funcionan", sentenció.

Joao Félix y su actitud en el derbi madrileño

Kiko Narváez: "Lleva 7 goles y parece que hay que darle el Balón de Oro".

Álvaro Benito: "La política gestual no ayuda. Le pasaba a Benzema, que como tenía esa política gestual tampoco le ayudaba. Creo que tiene aun esos pecadillos de juventud". "En estos momentos el equipo no necesita a Joao Félix. Hay compañeros que dan más que él en el campo, el Cholo tiene que pensar en el bien del equipo, tiene que apretar los dientes. Parecía que se iba a asentar pero se ha descarrilado".

En cuanto a la polémica mano de Felipe en el derbi madrileño a todos nuestros comentaristas no les pareció penalti a ninguno, que contaron con la ayuda de iturralde para explicar una regla que desconoce el mundo del fútbol en la actualidad como Manu Carreño expuso al principio de El Larguero.