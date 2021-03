Jordi Cruyff señala los dos detalles que creen que acercan a la continuidad de Messi: "Eso viene de dentro"

Este domingo Joan Laporta se impuso en las elecciones a la presidencia del Barcelona y desde este lunes ya ejerce como nuevo máximo mandatario del club azulgrana. Y uno de los nombres propios del futuro del Barcelona es sin duda el de Jordi Cruyff, al que muchos sitúan en la dirección deportiva del club de cara a los próximos meses. Este lunes se pasó de nuevo por 'El Larguero'.

Fin a las elecciones del Barcelona. "Ya era hora de que hubiera presidente, es la mejor noticia. No ha favorecido para nada a la tranquilidad deportiva que todos los clubes necesitan. Si me tengo que quedar con algo, me pareció precioso el detalle de la foto entre los candidatos. Ya era hora, esto ha sido eterno. Incluso para los mismos candidatos ha sido eterno"

La situación ha afectado a la estabilidad deportiva. "Los jugadores y el entrenador necesitan tranquilidad. Cuando hay presentación de proyectos salen nombres... la atención se desvía de donde tiene que estar"

El gesto y las palabras de Laporta hacia Johan Cruyff. "No tenía ni idea, me he dado cuenta al despertarme. Me sorprendió y creo que es un gesto de cariño no de declaración de intenciones. Es un detalle cariñoso de la Directiva, de los cuales unos cuantos conocían personalmente a mi padre. Bonito para un hijo pero no tenía ni idea".

El estilo del 'Cruyffismo'. "No creo que se haya perdido, últimamente hay presencia de canteranos en el primero equipo y eso que el filial está en Segunda B. Lo que sí que creo que es importante, y que el Barça ha tenido estos últimos años y sigue teniendo, son los principios de juego de querer ser dominador, de querer llegar por las bandas"

El futuro de Messi tras la victoria de Laporta. "No lo sé. Creo que solo hay una persona que lo puede responder que es el propio implicado. El hecho de que la foto en el Camp Nou con su hijo, la manera de celebrar la remontada ante el Sevilla... eso viene de dentro. Es especular más que otra cosa porque la respuesta solo la tiene él".

El futuro de Koeman. "Hace un mes quién podría pensar que el Barcelona está como está hoy: en la final de Copa, parecía que LaLiga se había acabado y ahora está súper vivo".

¿Volver esta semana? "No sé dónde ha aparecido esa noticia. Me encuentro preparando el entrenamiento de mañana aquí en China"