Un doblete de Gareth Bale y otro de Harry Kane impulsó el triunfo del Tottenham Hotspur ante el Crystal Palace (4-1) este domingo para meter de lleno a los de Jose Mourinho en la pelea por los puestos europeos.

El galés tuvo una destacada gran actuación, como viene siendo habitual en sus últimos partidos.

El Tottenham sube así hasta la sexta posición, por delante del Liverpool, que este domingo perdió contra el Fulham. Los de Mourinho se quedan a dos puntos de la Champions League, mientras que el Palace es décimo tercero con 34 unidades.

Álvaro Benito: "Los goles, en el Real Madrid"

El comentarista de Carrusel Deportivo y El Larguero aseguró que Bale tenía que haber marcado todos esos tantos en el Real Madrid: "Que los meta en el Tottenham está muy bien, ahora parece que las teclas ya no funcionan", comenzó diciendo.

Para Álvaro Benito es muy diferente la situación que está viviendo el galés en la actualidad con la que vivía en el equipo de Zidane: "No tiene nada que ver meter goles en el Real Madrid con meterlos en otro equipo. El año pasado con Benzema el máximo goleador era Sergio Ramos", asimiló.

El exfutbolista halló uno de los posibles problemas que ocurre en el conjunto blanco: "Lo preocupante no solo es la falta de acierto, es que los atacantes no llegan al gol. El que genera y ataca las zonas de remate es Casemiro. Lo que fue algo eventual porque Kroos se venía a la base a construir, el brasileño cogía cada vez más altura y se ha convertido en un elemento ofensivo, ya que es algo intuitivo y porque le gusta mucho pisar el área rival. Hay un porcentaje muy alto de jugadores que le cuesta pisar área, que es algo como prohibido y no es fácil llegar al área y tener la responsabilidad de tener ocasiones de gol por si no se aciertan. Esto es un déficit del Real Madrid evidente", sentenció.