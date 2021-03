Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, rechazó que se pueda convertir en el seleccionador alemán sucediendo a Joachim Löw, que abandonará el equipo germano después de la Euro.

El técnico del Liverpool está en el disparadero después de que su equipo haya perdido seis partidos seguidos en Anfield y se encuentren a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones. Además, este momento coincide con la renuncia de Löw a seguir como seleccionador más allá de la Eurocopa de este verano.

"Es simple"

"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples", dijo Klopp en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.

Löw se convirtió en seleccionador de Alemania en 2006, tras el Mundial, y durante su estancia en el cargo ha ganado la Copa del Mundo de 2014, además de alcanzar la final de la Euro de 2008, y las semifinales en 2012 y 2016. También ganó la Copa de Confederaciones en 2017.