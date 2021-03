Beatriz Corredor (REE): "La legislación no impide a las mujeres llegar a ningún lado, pero la falta, sí"

A lo largo de la pandemia la situación laboral de las mujeres en nuestro país se ha visto especialmente golpeada: no solo porque han tenido que hacer frente a la brecha de género en el hogar, ampliando su carga más que los hombres, sino también porque siete de cada diez nuevos desempleados son mujeres. Sin embargo, ocupadas en lidiar con la pandemia, las empresas han otorgado menos importancia al objetivo de la paridad -según el informe Women in Business- y España ha salido del Top 10 de los países con más mujeres en puestos directivos -con un 34% ha caído en esta ocasión hasta el puesto número 14- mientras que el porcentaje de compañías que ha reconocido no estar tomando ninguna medida para cambiar esta situación se ha incrementado en 15 puntos porcentuales: más de una de cada cuatro no busca soluciones a esta situación.

Frente a esta situación, mejora ligeramente la presencia de mujeres en los órganos de dirección del IBEX 35, que se ha incrementado un 3,9% en el último año, con 15 mujeres más, hasta situarse en una tasa del 31,5%, logrando así cumplir con los objetivos fijados para este año en el Código de Buen Gobierno de la CNMV. Un cumplimiento que, sin embargo, no es tal si se desagregan los datos por empresas, donde existen diferencias muy significativas, o si se toma en cuenta cuántas mujeres ostentan el cargo de máxima responsabilidad en la compañía: solo dos de las 35 compañías cuentan con una presidenta ejecutiva -Banco Santander y Red Eléctrica- (un 5,2% del total) y solo una tiene una consejera delegada, Bankinter (3,6% del total).

Precisamente una de esas presidentas ejecutivas, la de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha admitido este lunes en Hora 25 de los Negocios que "la pandemia ha supuesto un retroceso, pero también es verdad que habíamos avanzado mucho. La cuestión ahora es qué hacemos para consolidar los avances e impedir los retrocesos".

"Sin legislación no se hubiera avanzado y es verdad que ahora la legislación no impide a las mujeres llegar a ningún lado, pero la falta de legislación, sí. Es cierto que en el IBEX se ha avanzado tímidamente este año, pero es verdad que no se ha llegado al 40%: yo tengo el inmenso honor de presidir la compañía del IBEX que tiene el 50% de mujeres. Pero es que hay que seguir bajando: si nos vamos al comité ejecutivo, el déficit de mujeres es aún mayor, y si bajamos a los niveles inferiores, todavía mayor. Las empresas tenemos que establecer normativa interna, medible, evaluable, que se pueda seguir y que se pueda identificar para atraer talento femenino, con un sesgo positivo en la formación y el empleo, y tenemos que tener ese mismo sesgo en la formación técnica de las mujeres, y en la promoción interna" ha defendido Corredor.