El teorema Forcadell

En plenas negociaciones del independentismo catalán para formar gobierno, trasciende que Puigdemont y Junqueras no se hablan desde el mes de enero. Son conocidos su encono personal y su rivalidad política, y eso se convierte en un gran obstáculo para llegar a nuevos acuerdos para los que, a pesar de todo, negocian con más ahínco que fortuna. Sólo hay un posible pegamento que una lo que sus voluntades rompen. Y ese pegamento lo componen las instituciones que quieren seguir controlando y las presiones que ejerzan otras instancias superiores, sean del Estado, sean comunitarias. Y hoy se han manifestado dos de ellas para ejercer de argamasa.

Por una parte, el Parlamento Europeo ha retirado la inmunidad a los tres miembros a quienes la justicia española quiere de vuelta a casa, aunque hasta ahora no ha encontrado la vía, a pesar de llevar más de tres años en el intento. Y por otra parte, está la justicia española haciendo seguidismo de una Fiscalía del Supremo que con más obsesión que razón, ha vuelto a anular el tercer grado a los presos del procés. Y lo ha hecho después de permitirles hacer campaña electoral, por lo que el Ministerio Público se replegó para no incidir, dijo, en tiempo político. Recuperó la iniciativa al día siguiente de unos resultados claramente favorables al independentismo, como si aquella decisión interfiriera menos que las anteriores. Un sinsentido que consigue lo que se ha dado en llamar Teorema Forcadell. Siempre que los secesionistas se instalan en su propia desafección, aparece alguna resolución externa que les insta a la reconciliación. Y así hasta la siguiente. Sólo que en esta ocasión esto les permitirá cerrar acuerdos con menos dilación. Nada que ver, por supuesto, con la posible eficacia del próximo gobierno, ni mucho menos con el propósito de no volver a pelearse.