Caso Bárcenas, amor en audios

Bárcenas está a punto de convertirse en Casablanca. Normalmente los protagonistas de las historias de terror, cuando llegan a juicio, las tratan de convertir en películas de cine. Cuando eso ocurre son los criminales los que quieren actuar como los actores que los representan en la ficción, porque de esta manera la gente se sentirá público, no víctima. Esto no es nada nuevo. También la mafia quiso parecerse a los protagonistas de El Padrino y en Galicia hay mucho narco enfadado porque no salió en Fariña. Bárcenas es guionista de sí mismo, por eso dice esas frases tan espectaculares. Hay grabaciones de él y Rajoy hablando de los asuntos delicados. Esta gente de la política es algo muy extraño. Años en cargos de confianza, de lealtad extrema, de todos por nosotros y por el partido; de respaldar en público y en privado, de los te quieros en los mítines y en los teléfonos, y resulta que se están grabando los unos a los otros por si pasa algo el día de mañana. Sus relaciones son un guion desde el principio. Son como matrimonios conviviendo con abogados. Con una mano te saludan y con la otra encienden la grabadora.