Un win-win con Villarejo

El excomisario Villarejo lleva ya varios días en libertad. Quiero presentaros a alguien que tiene algo que decirle.

Buenos días, Gregorio Álvarez, ¿qué tiene que decirle?

Buenos días. Que, si quiere, puede venir a mi casa a grabarme.

A su casa, ¿por qué quiere que vaya a grabarle?

Para tener compañía en casa. Desde que me divorcié, me pesa mucho la soledad. Si el señor Villarejo echa de menos grabar, que hace tiempo que no lo hace. Le ofrezco que venga a casa, instale micrófonos debajo de las lámparas, haciendo un falso techo para instalar cámaras y así yo, mientras, hablo con alguien.

Usted ofrece su casa a Villarejo para que esté ahí para hablar.

Sí. Yo creo que él debe echar de menos grabar y yo echo de menos que alguien me tenga en cuenta y me escuche. Esto es un win-win.

Claro, claro, esto es un win-win.

Si el señor Villarejo está escuchando, que llame a la radio, le dan mis señas. se viene, instala micrófonos y hablamos. Quién sabe si puede salir algo más de aquí. Eso es una cosa que solo Dios lo sabe

Pero de momento, el win-win.

Sí, de momento el win-win.