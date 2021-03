Costuras que se abren

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hacía la foto junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para escenificar la unidad del gobierno en materia de feminismo, aprovechando la conmemoración del 8-M, las costuras del ejecutivo reventaban por otro lado.

Ayer mismo, aquí en la SER, poco después de las ocho de la noche, la vicepresidenta Carmen Calvo, parecía convencida de que hoy el Consejo de Ministros podría abordar el decreto de las ayudas de once mil millones de euros a empresas, pymes y autónomos, que había prometido el presidente del Gobierno, pero algo se torció a última hora, porque el decreto no va hoy al Consejo de Ministros y se convocará uno extraordinario, el viernes que viene, para ello. De fondo, las diferencias, otra vez, entre los socios del ejecutivo, sobre todo por las condiciones asociadas a las ayudas, y la cantidad destinada a las ayudas directas. Fijando un nuevo consejo el viernes se dispone de tres días más para intentar el acuerdo y no solo entre los socios, también hay algún que otro ministro socialista al que no le gusta la propuesta de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aunque quien airea las discrepancias es Podemos.

La otra costura que ha reventado en las últimas horas es a cuenta de la votación en el Parlamento Europeo para la retirada de la inmunidad al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Los eurodiputados socialistas votaron a favor del suplicatorio que abre la puerta a pedir la extradición de Puigdemont, los eurodiputados de Podemos en contra. Dentro de una hora aproximadamente conoceremos el resultado de la votación, y las consecuencias para el expresident.

Como ven, el día empezó con la foto de la unidad por el feminismo, pero acabó con el ruido de fondo que ya es costumbre en el Gobierno, especialmente preocupante si una de las consecuencias de este ruido es el retraso en la llegada de ayudas a los sectores más necesitados.