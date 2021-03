La opinión de Carles Francino

No siempre ocurre, pero a veces la notoriedad, la fama, el hecho de ser un personaje público -del tipo que sea- puede generar movimientos insospechados. Hoy, por ejemplo, la monarquía británica atraviesa una de sus crisis más serias por la denuncia de que alguien de la familia real -tarde o temprano se sabrá quién exactamente- se mostró preocupado en su día porque un biznieto de la reina pudiera ser negro. Esto lo ha revelado Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique -su madre es negra- en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo y que ha sacudido los cimientos de la institución como hacía muchos años que no ocurría. Y ha sido por eso, por el racismo; porque es verdad que los duques de Sussex contaron otros detalles no precisamente elogiosos con la realeza británica, como la depresión que sufrió ella durante el embarazo, la falta de apoyo y de cariño por parte de la familia real, las filtraciones a la prensa amarilla, a los tabloides, para embarrar su reputación… Pero lo que ha provocado de verdad el terremoto, e incluso una petición de investigación por parte del partido laborista, es el racismo. Un racismo que no es nuevo, está por todas partes, en el Reino Unido en primer lugar, pero también en Estados Unidos, en Europa, España incluida… La diferencia es que esta vez ha salpicado a gente muy visible. Así que resulta un poco hipócrita escandalizarse ahora, pero bienvenido sea el impacto.

Lo del racismo es como el machismo: son males tan extendidos que cualquier acción para frenarlos ha de ser recibida con aplausos. Del futuro de la monarquía ya hablaremos en otro momento.