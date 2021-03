Eva Soriano, tras su monólogo feminista en 'Late Motiv': "Estamos cansadas de que no se nos haga caso"

Late Motiv, el programa presentado por Andreu Buenafuente, dedicó la introducción del pasado lunes 8 de marzo al Día de la Mujer. El programa comenzó con una intervención de la cómica Eva Soriano en la que alternó su característico sentido del humor con una mordaz crítica de la situación de desigualdad que todavía hoy sufren las mujeres.

La cómica arrancó el monólogo reflexionando sobre la crítica situación actual de la jornada: "El 8M de este año viene marcado por una pandemia mundial. A las mujeres, siempre que hay una crisis, nos pasa como a los albinos cuando toman el sol, que acabamos más jodidas que el resto. El patriarcado ha querido encajar a la mujer en las medidas de 90,60,90, pero el canon de la mujer real es otro. Después de un año de pandemia el 70% de la cola del paro son mujeres. La brecha salarial ha aumentado un 22% y el 70% del personal sanitario contagiado son mujeres".

Eva nos ha contado en 'La Ventana' que está muy orgullosa del monólogo aunque ha reconocido que estaba "nerviosa como un flan". Ha querido agradecer al equipo del programa que le dejasen encargarse del monologo, una intervención que ha tenido una repercusión enorme en las redes sociales. Sin embargo, no todos recibieron el monólogo con la misma aprobación; algunos han criticado el final del monólogo en el que la cómica cerraba su intervención con un rotundo "cómeme el coño", tachándolo de vulgar. Le hemos preguntado por ello y ha defendido el valor de esta frase como un recurso más dentro del discurso."Es una herramienta cómica. Primero generas una tensión, que es todo el discurso, y al final la rompes con esa frase que creo que es bastante descriptiva de la situación."

“El final no pretende ser grosero. Es un golpe encima de la mesa. Lo que no pretendía era tirar por tierra todo el monólogo que hay por delante. Es el hecho de decir que estamos cansadas de que no se nos haga caso y de que cuando damos datos hay quien pregunta que de donde salen, como si yo de repente los quisiera inventar para crear una burbuja especulativa del feminismo". A pesar de que se esperaba las críticas, ha confesado que está muy satisfecha por el trabajo, aunque también ha reconocido que "me genera mucha inquietud el ver que hay gente que se molesta tanto por revindicar una igualdad entre nosotros”.

Hemos aprovechado para preguntarle por cómo surgió la idea de que fuese ella la encargada del guion y ha asegurado que fue una sorpresa. “A mí me lo dicen el pasado jueves, tras una reunión del equipo con Andreu. Estaba saliendo de presentar una gala en honor del 8-M en Getafe, me llamaron y me dijeron que el equipo estaba de acuerdo en que el monólogo lo tenía que hacer yo”.

El resultado fue fruto de un trabajo conjunto, tal y como nos ha contado Eva: “Desde el jueves hasta ayer por la mañana, estuve mandando noticias y bloques y se hizo ese monólogo con las ideas que yo les mandé y con las que ellos me aportaron. En conjunto se creó una pieza que el propio Buenafuente no dudó en elogiar en el programa. "Hoy creíamos que debíamos escuchar y aprender, que en mi caso me queda mucho aún", dijo Buenafuente.