El speaker del Oporto pide perdón tras los gravísimos insultos a Cristiano Ronaldo y su familia

El Oporto portugués logró la clasificación para los cuartos de final de la UEFA Champions League tras superar a la Juventus de Turín. Y eso que el cuadro luso se quedó con diez hombres en la vuelta disputada este martes en Italia.

El speaker del conjunto blanquiazul profirió algunos insultos, algunos de ellos bastante despectivos, en sus redes sociales. "Nos vengamos de Basilea contra los ladrones italianos. Nos vengamos del cerdo Ronaldo por lo que le hizo a O Dragao. Qué raza tan orgullosa, este es el Oporto. Ahora estoy esperando el vídeo de Dolores Aveiro (la madre de Cristiano) y los otros miembros desdentados de la familia".

Cabe destacar que Fernando Saúl, mencionado speaker, fue sancionado en su momento con 30 días sin poder ejercer su labor actual tras afirmar que "estamos cansados de que nos roben" tras un clásico portugués ante el Benfica.

Tras el aluvión de críticas ha tenido que pedir perdón en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram. "Quiero disculparme con Ronaldo y su familia si sintieron que les falté al respeto por las publicaciones que hice ayer en caliente después de una noche histórica. Así tengo la humildad de reconocer que me excedí y de pedir disculpas. Pero me equivoqué y obré mal, porque otros se equivoquen no debemos caer en lo mismo. Mis disculpas", escribió.