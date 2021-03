Marcos Llorente: "Me marqué como objetivo hacer diez goles y ya lo he conseguido"

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, autor de un gol en la victoria de su equipo contra el Athletic Club (2-1) aseguró que se había marcado como objetivo a principio de temporada hacer 10 goles entre todas las competiciones y con este tanto, su décimo, ya lo ha cumplido.

"Me marqué a principio de temporada como objetivo hacer 10 goles, y ya los he cumplido entre todas las competiciones. Es un objetivo cumplido personal, pero quedan muchísimos partidos y tengo ganas de ayudar al equipo", dijo Llorente a Movistar+ tras el partido en el Wanda Metropolitano.

Su tanto, un gol de cabeza al borde del descanso, supuso el empate que contrarrestó el tanto inicial de Íker Muniain para el conjunto bilbaíno, que dominó la primera mitad.

"La primera parte nos ha costado mucho, ellos han estado muy bien, apretándonos arriba y teniendo el balón con mucha precisión, nos costaba robar, llegábamos tarde a la presión y ese gol nos ha dado mucha fuerza y hemos empezado la segunda parte de otra manera", opinó Llorente.

La victoria, completada con el gol del uruguayo Luis Suárez de penalti, les permite acumular seis puntos de ventaja sobre el Barcelona y ocho sobre el Real Madrid ya con los mismos partidos, al haber disputado este partido, aplazado en enero por el temporal de nieve provocado por la borrasca 'Filomena'.

"Nosotros vemos todos los partidos especiales, pero es verdad que este teníamos ganas de jugarlo, que estuviésemos todos los equipos por igual, eran importantes esto tres puntos para mantenernos igual, seguir arriba y esperemos en el próximo sacar también otros tres", señaló.

El Atlético acabó resguardándose atrás. "Hay momentos en el partido en que se tiene que presionar arriba y otros en los que no se puede y tienes que estar en un bloque medio-bajo, la clave es saber cuál nos viene mejor, en cuál somos más fuertes y dominar ambos", opinó el centrocampista madrileño.

Llorente acabó pidiendo el cambio en los instantes finales del partido, cuando fue sustituido por el brasileño Renan Lodi. "Tenía una pequeña molestia, al final ya no daba más y no podía aportar nada al equipo y he preferido pedir el cambio, pero es algo puntual y que de cara al próximo partido no habrá problema", aclaró el futbolista del Atlético.