Una cárcel para los enemigos del Reich

1933 no era un buen año para vivir en Alemania y pertenecer a uno de los grupos humanos a los que Adolf Hitler había puesto la diana del odio. En marzo de ese año, el partido nacionalsocialista tenía el poder casi absoluto, y el día 10 decidió empezar su política de destrucción de cualquier oposición a este poder. Ese día se inauguró el primer campo de concentración de la Alemania nazi, el del pueblo de Dachau, un pueblo cercano a Múnich, la ciudad que había sido la cuna de esta ideología.

Con una inscripción que afirmaba que el trabajo haría libres a sus internos, el régimen, en un principio, quería hacer creer que la función de este recinto era reeducar a los alemanes que no habían abrazado aún la fe nacionalsocialista. Pero la población pronto se dio cuenta de que la gente que se iba a Dachau, no volvía. De hecho, en 1935, circulaba una rima popular que decía “Dios que me quieres bien, déjame mudo, para que a Dachau no me lleven”. El campo fue el que estuvo más tiempo abierto, ya que no cerró como campo de concentración hasta el fin del poder nazi, en 1945. Allí se encerró a todo tipo de enemigos del Reich: desde comunistas a gitanos, pasando por judíos, homosexuales o curas católicos. Más de 45.000 de ellos no salieron nunca del campo.