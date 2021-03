'Relic', la película de terror que muestra los miedos de las mujeres ante el alzheimer

La directora australania Nathalie Erika James había realizado dos cortometrajes en los que usaba el género de terror y suspense para explicar los miedos interiores de las mujeres, miedo a la maternidad en Creswick, a la pérdida en Upgrade. De eso parte en su primer largomentraje Relic, con el que ganó una mención especial en el Festival de Sitges.

En Relic nos presenta a tres mujeres protagonistas, de tres generaciones diferente.s Madre, abuela y nieta. La abuela ha desaparido de manera inexplicalble, y la hija y la nieta acuden a la casa de campo familiar para buscar a la anciana. Una casa decrépita, desordenada, donde todas las pistas indican que sufría algún tipo de demencia antes de desaparecer. La anciana regresa a la casa, pero la preocupación empieza a surgir al no saber dónde ha estado la anciana.

Emily Mortimer, la actriz británica de la serie de Aaron Sorkin, The Newsroom o de la película ganadora del Goya de Isabel Coixet, La librería, es la madre, que debe enfrentar su relación con su madre y los temores de la pérdida y de los cuidados ante la vejez de su progenitora. La joven actriz australiana de Sombras tenebrosas, Bella Heathcote, es la nieta, mucho más apegada a la abuela en una relación intergeneracional que hemos visto reforzada en muchos casos en esta pandemia. La anciana es Robyn Nevin, a quien hemos visto en un sinfín de papeles, como Matrix, The Castle o Golpe de Suerte.

Decía la directora, en una entrevista en plena pandemia en la Cadena SER, que la historia parte de su propia vivencia, pero además de su gusto por el cine de terror japonés, de quien ha tomado todas sus referencias.

"Hay una experiencia personal detrás. Mi abuela tuvo Alzheimer muchos años. Yo empecé a escribir la historia durante un viaje a Japón cuando iba a verla. Creo que también influyó a que ella viviera en una casa muy extraña, muy propia de Japón y eso me hizo adentrarme también en esas referencias al cine japonés que hay en la película", nos explicaba por Zoom.

Con las características de esa casa, se refiere la directora a un lugar lleno de objetos y recuerdos acumulados. Así era la casa de su abuela y así se imaginó esta historia, que además del cine japonés, tiene reminiscencias al cine de Bayona o Amenábar, un terror basado en personajes y sentimientos. "Si una película se basa en un terror de la vida real, es más fácil que la sigas recordando y te siga afectando días después de la proyección", contaba la realizadora que ejerce una metáfora entre la pérdida de la memoria y el moho que va arrollando las estancias de la casa familiar.

"Para mí el moho representa diversos aspectos. Uno es la idea de la descomposición. También tiene que ver con la idea de una enfermedad, un trauma o un abandono heredados, si lo enlazamos con el trágico final del hombre en la cabaña", añade.

Producida por el actor Jake Gyllenhaal, Relic es una película de género con una apuesta visual, musical y sonora que juega a la incomodidad psicológica. Sus bazas son las actrices y un guion que la propia directora desarrolló. "No sabía que fuera algo consciente, pero mirando hacia atrás, una ve terminada la película, 100 por cien ha sido una experiencia muy terapéutica, de mostrar las cosas que me interesan en ese guion y que me preocupan", explica.