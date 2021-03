Laya, sobre el lío político en España: "Quizá esta sea la manera de afianzar gobiernos que dan respuestas"

Hoy se ha presentado la Estrategia de Política Exterior Feminista a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, todo enmarcado en una política de multilateralismo al calor de la nueva presidencia en Estados Unidos. Así, en 'Hora 25' hemos hablado con la ministra de Exteriores, Arancha González Laya sobre la necesaria actualidad, pero también sobre esta estrategia.

Sobre las mociones de censura en distintos gobiernos autonómicos

Quizá la pregunta que nos debemos hacer es cómo decir a los ciudadanos que vamos a tomar medidas que solucionen sus preocupaciones. Así es como lo ve el Gobierno. Hay que hacerlo desde la honradez, desde la probidad. Desde luego este no es el momento de tener a gente que no es honesta gestionando lo público.

Quizá esta sea la manera de afianzar gobiernos que dan respuestas. Estamos en una comunidad autónoma donde no se ha aprobado un presupuesto y apenas han salido leyes, quizá hay que preguntarse qué capacidad han tenido estos gobiernos de dar respuestas

Yo creo que en estos momentos en todos sitios cuecen habas. Pongo en valor lo que está haciendo el gobierno de España. Se ha aprobado la ley de Eutanasia, una ley de Educación, se está luchando con uñas y dientes contra una pandemia. Esto es lo que ven y entienden los ciudadanos.

La política exterior feminista

Esto no va de arañar dos o tres votos, va de proteger a miles de mujeres que sufren la violencia machista. No es un problema en abstracto. ¿Realmente tenemos que hacer de esto un punto de campaña política? Los ciudadanos no se merecen este tipo de respuesta. Tenemos un problema muy específico de violencia contra la mujer por parte del hombre, llamemos las cosas por su nombre.

He encontrado resistencias. Esto va de empoderar y va de poder. Hay resistencias y tenemos que luchar contra ellas de manera inteligente, explicando que esto no es un juego de suma cero. Si cerramos la brecha, nuestras economías aumentan más. Si aumentamos el tamaño de la tarta, nos va a beneficiar a todos. Cuando en una empresa hay más diversidad desde abajo hasta arriba esa empresa es más sólida, funciona mejor, renta más. Esto no es un juego de suma cero.

Consiste en poner la Igualdad en el centro de la Política Exterior. Que no toleremos acuerdos internacionales donde no esté la mujer en los procesos de paz por ejemplo. Tenemos el ejemplo de la trata humana que afecta de manera mucho más seria a mujeres y niñas. Erradiquemos eso. Asegurémonos que la cooperación esté condicionada a que la mujer esté en el centro de las políticas de desarrollo. Que nuestras estadísticas desagregan los datos. Asegurémonos que haya más mujeres en el programa de Asuntos Exteriores. Hay que adoptar políticas de conciliación. Hagámoslo. Esto de lo que va es de medidas estructurales, que cambian en profundidad las causas. Se trata de que todas aquellas que quiera, puedan.

Muchos hombres también tienen hijas y quieren para ellas un espacio mayor del que quizá tienen hoy sus amigas, sus mujeres, etc. Lo que se necesitan son hombres y mujeres trabajando juntos.

Lo sorprendente cuando miramos las cifras de acceso a la carrera es mucho más equilibrada que antes. La progresión ha sido más complicada.