Vuelco, tsunami y terremoto

Parece nuestro sino. España no puede vivir sin convulsiones políticas y el día que está a punto de terminar ha sido una jornada de vértigo que ha puesto patas arriba el poder territorial en nuestro país. Ciudadanos ha decidido no atar su destino al PP y ese cambio ha provocado, elijan ustedes, un terremoto, un tsunami, un vuelco.

El movimiento en Murcia, moción de censura de PSOE y Cs que le arrebatará el poder al PP en la comunidad y el ayuntamiento de la capital ha estimulado el aventurerismo populista de Ayuso en Madrid, que se ha precipitado a convocar elecciones anticipadas con el argumento de que podía haber otra moción contra ella y desalojarla del gobierno y antes de eso, convoca.

Cuando se convocan elecciones no se pueden presentar mociones de censura, pero PSOE y Mas Madrid las han presentado a última hora de la mañana porque, los dos partidos, la decisión de Ayuso todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad y no es válida mientras tanto. En fin, que por si le faltaba algo la política madrileña ahora acabará dirimiéndose probablemente en los tribunales.

Murcia, Madrid y Castilla y León, donde los socialistas han registrado otra moción. Los únicos remansos de paz que, hoy por hoy, le quedan a Casado son Galicia y en principio Andalucía donde PP y Cs han escenificado esta tarde que ellos no rompen. Cinco mociones de censura y una convocatoria electoral anticipada en un día, en un país con la Sanidad y la Economía con respiración asistida.

Pregunta para terminar el día: ¿había que desencadenar esta ofensiva en este momento? Ayuso ha dejado varias frases para la pequeña historia del 'trumpismo' hispano: pero una se lleva la palma. Dice que convoca elecciones para que sea la voluntad de los ciudadanos la que decida el Gobierno de Madrid y no un pacto en los despachos. Y lo dice ella, que es presidenta por pactar en los despachos con Ciudadanos tras quedar la segunda en las últimas elecciones, las que ganó el PSOE.