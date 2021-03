Empujados del guindo

Ignacio Aguado ha considerado hoy que Isabel Díaz Ayuso "ha perdido la cabeza". No quiere entender nada de la misma manera que la izquierda no la ha entendido nunca. Porque se ataja la crítica alegando no sé qué de la cabeza de Ayuso cuando lo que está haciendo Ayuso es política con su cabeza. Una política reconocible que marca la agenda a la izquierda, y de la que ahora Ciudadanos se queja, saliendo del casino, diciendo que aquí se juega. O sea, el PP lo hacia todo mal sólo cuando dejó a Ciudadanos; antes era una úlcera feliz con la que convivir. Y una cosa es caerse del guindo, algo que puede ser legítimo, y otra que te empujen del guindo. En ese momento la crítica ya vale lo que vale.