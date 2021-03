El debate jurídico tras la decisión de Ayuso

El sobresalto político que hemos vivido hoy ha abierto un debate jurídico sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. ¿Donde está la razón jurídica? ¿En la convocatoria electoral de Ayuso o en la decisión de la mesa de la Asamblea regional de aceptar las mociones de censura de la oposición?

En Hora 25 hemos hablado con dos juristas, escucha aquí sus argumentos:

Manuel Fernández-Fontecha. Letrado de las Cortes y ex letrado del Tribunal Constitucional.

"A mi no es una cuestión que me plantee dudas. El acuerdo de disolución ha sido adoptado hoy, por la autoridad competente, con arreglo al procedimiento y de conformidad con un artículo del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, en mi opinión, está disuelta la Asamblea. Hay un artículo de la Ley General Administrativa que aunque no es de aplicación aquí, dice que los actos son ejecutivos desde que se dictan. En ese sentido, la cuestión del tiempo es mucho menos relevante, porque si no está disuelta hoy, lo estará mañana. No hay dudas. Las decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid o del presidente del Gobierno central, plantean siempre un problema interesante porque son decisiones discrecionales, que no están sujetas a control judicial."

Miguel Presno. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

"Yo entiendo que el acto de disolución es político, pero que solo surte efectos jurídicos en la medida en que se publique. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dice: “La disolución se formalizará por decreto”. Y el artículo 2 de la Ley 5/1990 que regula este proceso dice: “El decreto de disolución se publicará en BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) y entrará en vigor en el momento de su publicación”. Por tanto, yo entiendo que hasta que el decreto no entre en vigor no puede surtir efecto y si no entra en vigor hasta mañana eso es porque la LOREG prevé que estos acuerdos se publicarán al día siguiente. Pienso que una norma entra en vigor cuando se publica, no antes."