Edmundo Bal: "Lo de Ayuso es una clara irresponsabilidad, ha dejado de lado a los madrileños"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha participado este miércoles en 'Hora 25' con Pepa Bueno tras la frenética jornada en la que dos mociones de censura de Ciudadanos y PSOE en Murcia han desatado un terremoto político en toda España que ha acabado con Isabel Díaz Ayuso convocando elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid casi al mismo tiempo en el que PSOE y Más Madrid presentaban sendas mociones de censura para evitar precisamente el adelanto electoral de la presidenta 'popular'.

El movimiento que iniciaban PSOE y Ciudadanos registrando una moción de censura en la Asamblea Regional de Murcia para intentar desbancar a los populares de los gobiernos regional y local ha terminado con la destitución de consejeros de Ciudadanos en Murcia y en Madrid, además de con el registro de una nueva moción de censura del PSOE contra el gobierno de PP y Cs en Castilla y León.

Edmundo Bal ha sido entrevistado este miércoles en 'Hora 25' para analizar toda la situación actual en las tres comunidades autónomas involucradas en estos movimientos políticos. Así han sido sus respuestas:

Esta mañana ha quedado claro en la rueda de prensa de Ana Martínez Vidal. Lo hemos anunciado con precisión y transparencia. Es un caso concreto de corrupción. El PP no ha querido dar explicaciones tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la Región de Murcia. El alcalde se ha encargado de hacer opacas y esconder las irregularidades que ha explicado Ciudadanos, lo cual ha forzado a llevarlo ante la UDEF y posteriormente se ha encontrado con pintadas, posibles seguimientos y una denuncia criminal.

Nosotros nos tomamos la política con seriedad. Somos gente transparente, leal y de fiar. Si salimos a decir que se trata de un caso puntual y que no vamos a romper ningún gobierno. Entendemos que esto se iba a entender en nuestros socios. En Castilla y León se ha puesto de manifiesto que no se va a romper el acuerdo, en Cataluña se ha puesto de manifiesto que no se va a romper el acuerdo, en el Ayuntamiento de Madrid con Villacís se ha puesto de manifiesto. La única que no lo ha entendido es Ayuso y ha salido corriendo con un decreto que tendría preparado desde hace meses. Ha encontrado una excusa para salir corriendo.

Es una clara irresponsabilidad. Por poner por delante las siglas de tu partido y conseguir ventaja política dejas de lado a los madrileños.

Hemos estudiado este caso desde el punto de vista jurídico tras el galimatías en el que nos ha metido Ayuso. Un decreto no produce ningún efecto jurídico antes de la publicación. Ahora se abre la tramitación de la moción de censura y hay dos días para presentar mociones de censura. Son cuestiones que se tienen que estudiar dentro de los órganos del partido.

Una cosa es la validez y otra es la eficacia, aunque en el lenguaje vulgar las usemos como sinónimos. Siendo una norma de eficacia nacional no tiene efectos si no se publica. Las dos mociones se han registrado antes de recibir la comunicación de la presidenta sobre la disolución de la Asamblea. Creo que por eso será que los letrados han decidido aconsejando a la Mesa que procedía la tramitación de las mociones.