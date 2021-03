Ángel Gabilondo: "Si hay que defender el derecho de los ciudadanos en los tribunales, se hará"

El pasado candidato del PSM en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' tras la convocatoria anticipada de elecciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el terremoto político que ha supuesto la moción de censura que Ciudadanos y PSOE han presentado contra el PP en Murcia. Tanto el PSM como Más Madrid ha presentado mociones de censura para evitar ese adelanto electoral y tratar de encontrar una mayoría alternativa. La de los socialistas está encabezada por Gabilondo.

El líder de los socialistas en Madrid ha asegurado que desde su partido entienden "que la disolución entra en vigor en el momento de su publicación" y que, por tanto, su moción de censura tendría validez, pero ha apelado a esperar a la Justicia. Una Justicia, por otro lado, a la que no ha descartado acudir para defender su planteamiento.

Cuestionado sobre si él encabezará esa moción de censura, Gabilondo ha asegurado que le corresponde "para hacer valer los votos que recibió en las urnas", aunque también ha asegurado que no sería intransigente. Respecto a si repetiría como candidato en unas hipotéticas elecciones, Gabilondo ha apelado a esperar a los mecanismos del partido, aunque tiene "determinación de serlo" si es necesario.

"No sé qué va a pasar, me creo lo que pone en la ley de disolución en su artículo 2, que dice que se comunicará en el BOCAM y ahí entrará en vigor. Luego está lo que diga la ley y todo este tipo de cosas, pero a nuestro juicio, sin tratar de ponerme a la altura de las personas que tiene más conocimiento y prestigio, entendemos que entra en vigor en el momento de su publicación"

"La verdad que me desazona mucho (...) Madrid necesita un cambio y necesita estabilidad"

"Yo no estoy en esa tesitura de los tribunales, pero si hace falta claro que se va a hacer. Si hay que defender el derecho de los ciudadanos en los tribunales, se hará. Pero a mí me gustaría hablar de Educación o Sanidad. Si hay que hacerlo claro que se hace"

"Tenemos que buscar un sistema muy plural y abierto. Yo lo prefiero hacer así y así lo quiero hacer para ver cómo resolvemos los problemas de Madrid. Estamos sin presupuestos, no sabemos que va a pasar con los fondos de recuperación... Uno solo no puede gobernar en Madrid, hacen falta al menos tres grupos y esto tiene que ser un modelo de transformación y progreso. En ese terreno podemos encontrar espacio"

"Me parece irresponsable que se hayan convocado elecciones en este contexto"

"Ahora una campaña, unas elecciones... Nosotros hemos respondido a eso. Yo gané las elecciones y creo que debo buscar una mayoría para ganar esto. No es un cambio insensato, es una alianza plural. Por eso Mónica García dice que está dispuesta a poner sus votos en un proyecto conjunto y nosotros también, pero creo que la hipótesis de ser el presidente es lo que está en nuestro escrito, pero repito, no es la intransigencia de yo o nadie. Creo que me corresponde ir con esta determinación para hacer valer el voto que recibí en las urnas"

"No sé si seré candidato si hay elecciones. Estoy dispuesto y tengo convicción, pero puedo decir que el PSOE tiene un procedimiento de primarias donde elige sus candidatos y a mí me parece bien. Del mismo modo que digo que la moción de censura apoya que yo sea el candidato de lo otro tendríamos que ver qué decide el PSOE. Yo estoy dispuesto si fuera preciso, pero también a aceptar otra decisión"